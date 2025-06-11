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Жильё в Calvia, Испания

Santa Ponsa
62
134 объекта найдено
Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Villa in Balearic
$1,94 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 302 м²
Villa in Balearic
$1,45 млн
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Пентхаус в Palmanova, Испания
Пентхаус
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Penthouse in Balearic
$626,060
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 050 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на престижном гольф-поле Санта-Понса в желан…
$10,70 млн
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Квартира 3 спальни в Peguera, Испания
Квартира 3 спальни
Peguera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Представляем вам трехкомнатную квартиру с двумя ванными комнатами в желаемом районе Пегуэра,…
$1,37 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Villa in Balearic
$1,48 млн
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Apartments in Balearic
$2,12 млн
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Замок 4 спальни в Cala Vinyes, Испания
Замок 4 спальни
Cala Vinyes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Представляем великолепный объект недвижимости, роскошную виллу площадью 409 м2 с большим уча…
$1,92 млн
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Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Представляем вашему вниманию удобно расположенную квартиру с 3 спальнями и 2 ванными комната…
$830,952
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Вилла в Ses Rotes Velles, Испания
Вилла
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Добро пожаловать в этот дом, расположенный в живописном районе Коста-де-ла-Кальма, Кальвиа, …
$1,25 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Расположенная в престижном районе Nova Santa Ponca на юго-западном побережье Майорки в регио…
$887,867
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Эта современная вилла, построенная при участии известного майоркского архитектора Алехандро …
$5,52 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Расположенная на одной из самых красивых улиц Нова Санта Понса, в маленьком, зеленом и очень…
$3,87 млн
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Замок 5 спален в Bendinat, Испания
Замок 5 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Средиземноморская вилла! Эта потрясающая собственность может похвастаться общей площадью уча…
$2,11 млн
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Вилла в Bendinat, Испания
Вилла
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
House in Balearic
$3,36 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Villa in Balearic
$2,17 млн
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Квартира 2 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 2 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Apartments in Balearic
$904,941
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Apartments in Balearic
$681,836
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Эта замечательная вилла, продаваемая исключительно компанией Imperial Properties, предлагает…
$4,50 млн
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Замок 7 спален в Bendinat, Испания
Замок 7 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 760 м²
Villa in Balearic
$11,27 млн
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Замок 5 спален в Palmanova, Испания
Замок 5 спален
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на одной из лучших улиц в Пальманове, это жи…
$5,63 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Представляем вам потрясающую возможность стать владельцем роскошной виллы в желаемом районе …
$2,27 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, выставлен на продажу. Э…
$1,85 млн
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Замок 4 спальни в Son Caliu, Испания
Замок 4 спальни
Son Caliu, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
Представляем вашему вниманию виллу с южной ориентацией, расположенную в жилом районе Коста д…
$5,63 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Эта потрясающая вилла с видом на юг расположена в престижном районе Нова Санта Понса на Майо…
$1,99 млн
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Замок 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Этаж 2
Villa in Balearic
$2,22 млн
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Замок 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 499 м²
Добро пожаловать в эту виллу, расположенную в мирном районе Эль Торо. Это имущество имеет пр…
$4,20 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$1,92 млн
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Замок 3 спальни в Serra de Tramuntana, Испания
Замок 3 спальни
Serra de Tramuntana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Villa in Balearic
$1,08 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Представляем вам очаровательную виллу с большим потенциалом, расположенную в желаемом районе…
$1,20 млн
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