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Квартиры в Calvia, Испания

Santa Ponsa
22
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44 объекта найдено
Пентхаус в Palmanova, Испания
Пентхаус
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Penthouse in Balearic
$626,060
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Квартира 3 спальни в Peguera, Испания
Квартира 3 спальни
Peguera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Представляем вам трехкомнатную квартиру с двумя ванными комнатами в желаемом районе Пегуэра,…
$1,37 млн
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Apartments in Balearic
$2,12 млн
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Квартира 3 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Представляем вашему вниманию удобно расположенную квартиру с 3 спальнями и 2 ванными комната…
$830,952
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Расположенная в престижном районе Nova Santa Ponca на юго-западном побережье Майорки в регио…
$887,867
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Квартира 2 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 2 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Apartments in Balearic
$904,941
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Apartments in Balearic
$681,836
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, выставлен на продажу. Э…
$1,85 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$1,92 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartments in Balearic
$665,900
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Представляем вам просторный пентхаус в популярном комплексе Flor de Golf, расположенном в оч…
$996,005
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Квартира 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Квартира 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Apartments in Balearic
$1,20 млн
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Квартира 1 спальня в ses Illetes, Испания
Квартира 1 спальня
ses Illetes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Apartments in Balearic
$626,060
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Квартира 3 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 3 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Квартира на продажу в Санта-Понса
$1,92 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Удобно расположенная недалеко от центра Санта-Понсы и всех удобств, в нескольких минутах ход…
$904,941
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$1,76 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Представляем вам эту просторную квартиру на первом этаже, расположенную в сообществе Avintia…
$1,13 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Apartments in Balearic
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Квартира 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Apartments in Balearic
$967,547
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Квартира 3 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 3 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Nesea II: Современное жилье в ПальмановеNesea II - это новое строящееся жилищное комплекс, в…
$825,261
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$3,38 млн
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Квартира 2 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 2 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 10
Apartments in Balearic
$681,836
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Эксклюзивно для продажи с Imperial properties эта просторная угловая квартира в Санта Понса …
$967,547
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Квартира 2 спальни в Bendinat, Испания
Квартира 2 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Apartments in Balearic
$1,25 млн
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Квартира 3 спальни в Cala Fornells, Испания
Квартира 3 спальни
Cala Fornells, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Apartments in Balearic
$677,283
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Квартира 2 спальни в ses Illetes, Испания
Квартира 2 спальни
ses Illetes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Эта квартира площадью 78 кв.м., отремонтированная в 2024 году, предлагает комфортное простра…
$909,494
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Пентхаус в Palmanova, Испания
Пентхаус
Palmanova, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Nesea II: Современное жилье в ПальмановеNesea II - это новое строящееся жилищное комплекс, в…
$848,027
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Представляем вам квартиру на первом этаже в престижном жилом комплексе Forat 19, расположенн…
$1,13 млн
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Расположенная в одном из самых прекрасных поселков Новой Санта-Понсы, двухспальная квартира …
$939,090
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Квартира 4 спальни в Palmanova, Испания
Квартира 4 спальни
Palmanova, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Представляем вам эту потрясающую квартиру, расположенную в желаемом районе Пальманова, Кальв…
$768,346
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Типы недвижимости в Calvia

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Параметры недвижимости в Calvia, Испания

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