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Квартиры с гаражом в Бенидорме, Испания

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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В здании будет сауна, спа-центр, лобби, тренажерный зал, зона для йоги и пилатеса, коворкинг…
$575,006
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Деревянный пол по всему дому. Базовая система домашней автоматизации (контроль температуры, …
$1,65 млн
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 75 м²
Отель Sunset Sailors by TM расположен в привилегированном районе пляжа Поньенте, всего в 50 …
$477,356
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В здании будет сауна, спа-центр, лобби, тренажерный зал, зона для йоги и пилатеса, коворкинг…
$1,06 млн
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 372 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$954,990
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Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 115 м²
Современная квартира расположена всего в 100 метрах от моря в живописном городе Бенидорм. Из…
$1,60 млн
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$787,732
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 156 м²
The sea, golf and the life of Benidorm, you can enjoy everything at Eagle Tower. Privileged …
$548,175
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Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем вам эту очень солнечную квартиру с захватывающим видом на море в Бенидорме. …
$343,734
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Апартаменты с панорамным видом на море в г. Бенидорм. Новые апартаменты с 1, 2, 3 или 4 спал…
$452,977
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