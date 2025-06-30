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Квартиры с садом в Барселонесе, Испания

Барселона
109
Бадалона
10
Оспиталет-де-Льобрегат
5
Квартира Удалить
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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Эти стильные апартаменты расположены в самом сердце Террассы, исторического района Барселоны…
$297,607
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Квартира 1 спальня в Барселона, Испания
Квартира 1 спальня
Барселона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Эти современные апартаменты расположены в одном из самых востребованных районов Барселоны, п…
$581,264
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Квартира 6 спален в Барселона, Испания
Квартира 6 спален
Барселона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 665 м²
Расположенная на знаменитой улице Валенсии в престижном районе Eixample Dret в Барселоне, эт…
$12,03 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Расположенные на одной из самых знаковых и престижных улиц Барселоны, Passeig de Gracia, эти…
$2,05 млн
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Квартира в Барселона, Испания
Квартира
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Откройте для себя воплощение роскошной прибрежной жизни в Дении, очаровательном городе на ис…
$298,770
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Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Расположенные в динамичном районе Побленоу в Барселоне, эти современные апартаменты предлага…
$1,13 млн
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Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Эти стильные апартаменты расположены в очаровательном прибрежном городе Эль-Масноу, всего в …
$543,677
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Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Расположенные в оживленном районе Сан-Андреу, эти современные апартаменты предлагают идеальн…
$568,476
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Типы недвижимости в Барселонесе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Барселонесе, Испания

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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