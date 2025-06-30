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Пентхаусы в Барселонесе, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Барселона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
Шикарные квартиры рядом с Кафедральным собором в Барселоне Квартиры в Барселоне расположены …
$845,750
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Пентхаус 3 комнаты в Барселона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Барселоне, Побленоу, Сант-Марти, в комплексе рядом с пляжем и остановками обществ…
$1,12 млн
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Параметры недвижимости в Барселонесе, Испания

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