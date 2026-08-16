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Квартиры на берегу моря в Барселонесе, Испания

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Барселона
140
Бадалона
12
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Барселона, Испания
Квартира 5 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 492 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$6,49 млн
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Квартира 2 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 2 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Бадалона, Испания
Квартира 4 комнаты
Бадалона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Квартиры с современным дизайном у моря в Бадалоне, Эль-Грог Жилой комплекс расположен в удоб…
$637,590
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$1,50 млн
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Квартира 4 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 9/27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$2,92 млн
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Квартира 4 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 3
Квартиры рядом с морем в Барселоне, на Пасео-де-Колом Эти квартиры идеально расположены на П…
$2,64 млн
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Типы недвижимости в Барселонесе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Барселонесе, Испания

с садом
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