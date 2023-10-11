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Квартиры с видом на море в Барселонес, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Барселонес, Испания
Комнаты 5
Площадь 175 м²
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
€2,90 млн

Параметры недвижимости в Барселонес, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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