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Квартиры и апартаменты с видом на горы на Балеарских островах, Испания

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Sant Llorenc des Cardassar
30
Santa Ponsa
23
Пальма
14
Andratx
4
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ibiza, Испания
Квартира 3 комнаты
Ibiza, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Роскошная квартира с панорамным видом на море, бассейн и спортзал Апартаменты на набережн…
$1,43 млн
НДС
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Типы недвижимости на Балеарских островах

пентхаусы
квартиры-студии
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Балеарских островах, Испания

с садом
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с видом на море
с бассейном
Недорогая
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