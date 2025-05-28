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Квартиры в Andratx, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в sa Mola, Испания
Квартира 2 спальни
sa Mola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эта полностью отреставрированная квартира площадью 112 кв.м в Кала-Лламп, Андрач предлагает …
$1,82 млн
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Квартира 4 спальни в Andratx, Испания
Квартира 4 спальни
Andratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Просторная роскошная квартира, расположенная в популярном эксклюзивном поселке Zinnia Ocean …
$2,51 млн
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Пентхаус в Port dAndratx, Испания
Пентхаус
Port dAndratx, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Penthouse in Balearic
$2,68 млн
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