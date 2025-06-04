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Квартиры в Santa Ponsa, Испания

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22 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$3,39 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Apartments in Balearic
$1,02 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$3,34 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Представляем вам эту просторную квартиру на первом этаже, расположенную в сообществе Avintia…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Ухоженная двухуровневая квартира в очень красивом комплексе прямо у моря в Санта-Понсе. В кв…
$709,468
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Расположенная в одном из самых прекрасных поселков Новой Санта-Понсы, двухспальная квартира …
$944,050
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, выставлен на продажу. Э…
$1,86 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Представляем вам просторный пентхаус в популярном комплексе Flor de Golf, расположенном в оч…
$1,00 млн
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторная 2-спальная квартира в Санта-Понсе на продажу в Olimpo del Golf, эксклюзивно с Imp…
$709,468
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Квартира 3 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 3 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Квартира на продажу в Санта-Понса
$1,93 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartments in Balearic
$669,418
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, выставлен на продажу. Э…
$1,98 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Расположенная в престижном районе Nova Santa Ponca на юго-западном побережье Майорки в регио…
$892,557
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 2
Apartments in Balearic
$1,13 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Эксклюзивно для продажи с Imperial properties эта просторная угловая квартира в Санта Понса …
$972,658
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Представляем вам квартиру на первом этаже в престижном жилом комплексе Forat 19, расположенн…
$1,14 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$1,77 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Ищете роскошное и просторное жилье, сочетающее в себе элегантный современный дизайн и захват…
$858,228
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Apartments in Balearic
$685,438
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$1,94 млн
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Квартира 2 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 2 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Добро пожаловать в эту квартиру, расположенную в комплексе Kings Park в Санта-Понса, Кальвиа…
$686,582
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Добро пожаловать в эту квартиру в Ses Penyes Rotges, расположенную в престижном районе Нова-…
$898,278
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