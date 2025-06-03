Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Пальма
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Пальме, Испания

пентхаусы
4
двухкомнатные
6
трехкомнатные
3
четырехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Продается очень светлая квартира в Санта-Каталине.С 105 м2 жилой площади и террасой 18 м2, э…
$684,017
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Apartments in Balearic
$752,419
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Пальма, Испания
Квартира 4 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Добро пожаловать в эту исключительную квартиру с 4 спальнями, тщательно отремонтированную в …
$1,88 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Пальма, Испания
Пентхаус
Пальма, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Penthouse in Balearic
$1,62 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пальма, Испания
Квартира 3 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Расположенный рядом с потрясающим районом Санта-Каталина, этот дом 18 века с уникальным шарм…
$2,96 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную в самом центре Пальмы, Балеарские остро…
$718,218
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Apartments in Balearic
$1,20 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Пальма, Испания
Пентхаус
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Penthouse in Balearic
$2,50 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Пальма, Испания
Пентхаус
Пальма, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Впечатляющая квартира на верхнем этаже площадью 100 кв.м., с двумя спальнями, полностью отре…
$1,31 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пальма, Испания
Квартира 3 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА - САНТА-КАТАЛИНАЭта полностью отремонтированная квартира площадью 133 м² с…
$906,323
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Пальма, Испания
Квартира 4 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 7
Apartments in Balearic
$1,25 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Пальма, Испания
Квартира 3 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Продается красивая роскошная квартира с террасой и видом на море в одном из самых популярных…
$1,90 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Пальма, Испания
Пентхаус
Пальма, Испания
Площадь 280 м²
Penthouse in Balearic
$3,76 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Пальме, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти