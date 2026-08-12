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Отели в Malaga, Испания

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коммерческая недвижимость
24
рестораны
3
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2 объекта найдено
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol  в Марбелья, Испания
4* Бутик-Отель на поле для гольфа на Costa del Sol 
Марбелья, Испания
Число комнат 24
Площадь 2 500 м²
ПРОДАЖА 4* Бутик-Отеля на поле для гольфа на Costa del Sol — 7.000.000 € Расположение: ме…
$8,20 млн
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Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million! в Benajarafe, Испания
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5 million!
Benajarafe, Испания
Число комнат 14
Площадь 1 200 м²
Unique opportunity to purchase a boutique hotel on the first line of the sea in Spain – €3.5…
$3,65 млн
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