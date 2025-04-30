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Виллы с гаражом в Аликанте, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Аликанте, Испания
Вилла 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Изысканная вилла с тремя спальнями в Аликанте, Испания Добро пожаловать в ваш роскошный у…
$397,251
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Villa for sale in Vistahermosa, Alicante This majestic villa of 769 m2 built on a plot of 1,…
$1,84 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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