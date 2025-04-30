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Виллы с террасой в Аликанте, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
$509,704
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Semi-detached houses in Cabo Huertas, Costa Blanca 9 homes located in a unique environment, …
$1,45 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Villa for sale in Vistahermosa, Alicante This majestic villa of 769 m2 built on a plot of 1,…
$1,84 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

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