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Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
1 731 м²
Продается коммерческое судно, расположенное в промышленной зоне Бабеля, с отличным сообщение…
€900,000
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Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
4 978 м²
Отличная инвестиция. Промышленный склад для продажи в Аликанте сдан в аренду, расположенный …
€2,60 млн
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Склад с Alta suministros
Crevillent, Испания
1 300 м²
Промышленный склад с высокой прибыльностью расположен между городами Эльче и Кревиленте. Кор…
€600,000
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Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
1 156 м²
Коммерческий склад на продажу, расположенный напротив Университета Аликанте, полностью отрем…
€1,10 млн
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Склад с Autobus
Эльче, Испания
7 068 м²
Набор коммерческих кораблей для продажи в Эльче для реформирования, расположенный на южной к…
€3,00 млн
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Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
9 780 м²
Коммерческое судно для продажи в Аликанте с высокой прибыльностью на первой линии шоссе Окан…
€3,90 млн
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Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
3 328 м²
Коммерческое судно для продажи в Аликанте с высокой прибыльностью расположено на первой лини…
€1,75 млн
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Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
973 м²
На линии фронта дороги и перед университетом. Неф отремонтирован, в отличном состоянии и с п…
€1,50 млн
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Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
2 049 м²
Промышленный склад в аренду и продажу, расположенный в промышленной зоне Llano del Espartal,…
€990,000
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Склад с Autobus
Аликанте, Испания
1 175 м²
Большой промышленный склад общей площадью 1175 м2 в Полигоно-де-Рабаса. Это два корабля со в…
€5,800
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Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
688 м²
Коммерческий склад для продажи в Аликанте с независимым участком в консолидированной промышл…
€595,000
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