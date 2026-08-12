Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Аликанте
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Аликанте, Испания

;
коммерческая недвижимость
180
рестораны
3
отели
16
офисы
11
Показать больше
Склад Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Склад 1 439 м² в Новельда, Испания
Склад 1 439 м²
Новельда, Испания
Площадь 1 439 м²
Промышленное судно на продажу площадью 1439 м2 с участком 3361 м2, расположенное в городе Но…
$575,761
Оставить заявку
Склад 1 008 м² в Аликанте, Испания
Склад 1 008 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 008 м²
Отличная возможность для компаний, ищущих объекты, готовые начать работу в одном из лучших п…
$1,26 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти