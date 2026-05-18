Коттеджный посёлок Негород Заневский

Вы в поисках просторного земельного участка, где ничего не отвлекает от важного — только природа, тишина и гармония? Мы его нашли! В продаже видовые участки в камерной части коттеджного поселка “Негород Заневский”! Звоните! Такие предложения у города появляются редко и земельные участки быстро находят своих владельцев.



СРЕДА, В КОТОРОЙ ВСЕ ПОНЯТНО



Это формат коттеджного поселка для тех, кто выбирает не просто землю, а продуманное пространство для жизни с понятным результатом.

Проект уже сформирован: все коммуникации — газ, вода, электричество 15 квт — подведены к каждому участку. Построены дороги, освещение и благоустройство, используются надежные инженерные решения. Вы покупаете земельный участок, готовый для строительства — без ожиданий, скрытых затрат и технических рисков.



РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР



Земельный участок расположен в камерной части, где меньше трафика, больше приватности и контролируемое окружение. Здесь поддерживается единый архитектурный стиль, аккуратные асфальтированные проезды и ухоженная территория — без визуального шума и случайной застройки.

Обслуживанием занимается сервисная компания “ФАКТ.Сервис”: порядок, инженерные сети, безопасность и текущие вопросы находятся под управлением. Вы не тратите время на быт — среда работает на вас.



БАЛАНС РАБОТЫ И ЖИЗНИ



Стабильный оптоволоконный интернет и удобная логистика позволяют сохранять привычный рабочий ритм. При этом вы находитесь в живописной локации — лес, озёра и территории отдыха для восстановления.

Рядом есть всё для семьи: школы, детские сады, места для прогулок, спорта и общения. Это среда, где удобно жить, а не только приезжать.



ИНВЕСТИЦИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ



Покупка земельного участка или дома в “Негород Заневский”— это не только про жизнь сегодня, но и про долгосрочную ценность. Развитие локации и качество проекта формируют устойчивую ликвидность и потенциал роста стоимости.

Вы вкладываетесь в среду, которая будет сохранять и усиливать свою ценность со временем.



КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ



С девелопером «ФАКТ» вы получаете не просто участок, а выстроенную систему сопровождения — от момента сделки и на всём протяжении владения недвижимостью. Чтобы эстетика, удобство и ценность коттеджных поселков сохранялись год за годом, сервисная компания «ФАКТ. Сервис» обеспечивает стабильную работу инженерных сетей и инфраструктуры, поддерживает порядок на территории и оказывает клиентскую поддержку, в том числе через удобное мобильное приложение. Команда комьюнити отвечает за атмосферу жизни в проектах: организует досуг и события, развивает добрососедство и формирует живое, комфортное сообщество жителей.



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