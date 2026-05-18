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Коттеджный посёлок Негород Заневский

посёлок имени Свердлова, Россия
от
$84,889
;
15
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ID: 38226
ID новостройки на Realting
In CRM: 5819
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
  • Город
    посёлок имени Свердлова

О комплексе

Вы в поисках просторного земельного участка, где ничего не отвлекает от важного — только природа, тишина и гармония? Мы его нашли! В продаже видовые участки в камерной части коттеджного поселка “Негород Заневский”! Звоните! Такие предложения у города появляются редко и земельные участки быстро находят своих владельцев.

СРЕДА, В КОТОРОЙ ВСЕ ПОНЯТНО

Это формат коттеджного поселка для тех, кто выбирает не просто землю, а продуманное пространство для жизни с понятным результатом.
Проект уже сформирован: все коммуникации — газ, вода, электричество 15 квт — подведены к каждому участку. Построены дороги, освещение и благоустройство, используются надежные инженерные решения. Вы покупаете земельный участок, готовый для строительства — без ожиданий, скрытых затрат и технических рисков.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Земельный участок расположен в камерной части, где меньше трафика, больше приватности и контролируемое окружение. Здесь поддерживается единый архитектурный стиль, аккуратные асфальтированные проезды и ухоженная территория — без визуального шума и случайной застройки.
Обслуживанием занимается сервисная компания “ФАКТ.Сервис”: порядок, инженерные сети, безопасность и текущие вопросы находятся под управлением. Вы не тратите время на быт — среда работает на вас.

БАЛАНС РАБОТЫ И ЖИЗНИ

Стабильный оптоволоконный интернет и удобная логистика позволяют сохранять привычный рабочий ритм. При этом вы находитесь в живописной локации — лес, озёра и территории отдыха для восстановления.
Рядом есть всё для семьи: школы, детские сады, места для прогулок, спорта и общения. Это среда, где удобно жить, а не только приезжать.

ИНВЕСТИЦИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Покупка земельного участка или дома в “Негород Заневский”— это не только про жизнь сегодня, но и про долгосрочную ценность. Развитие локации и качество проекта формируют устойчивую ликвидность и потенциал роста стоимости.
Вы вкладываетесь в среду, которая будет сохранять и усиливать свою ценность со временем.

КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

С девелопером «ФАКТ» вы получаете не просто участок, а выстроенную систему сопровождения — от момента сделки и на всём протяжении владения недвижимостью. Чтобы эстетика, удобство и ценность коттеджных поселков сохранялись год за годом, сервисная компания «ФАКТ. Сервис» обеспечивает стабильную работу инженерных сетей и инфраструктуры, поддерживает порядок на территории и оказывает клиентскую поддержку, в том числе через удобное мобильное приложение. Команда комьюнити отвечает за атмосферу жизни в проектах: организует досуг и события, развивает добрососедство и формирует живое, комфортное сообщество жителей.

Предлагаем вам возможность персонального просмотра. Свяжитесь с нами, чтобы согласовать удобное время и обсудить индивидуальные условия.

Местонахождение на карте

посёлок имени Свердлова, Россия

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Коттеджный посёлок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$84,889
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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