Коттеджный посёлок Левада-2

Можно купить земельный участок, а можно выбрать продуманную среду — где ценится не только природа, но и высокий уровень инфраструктуры! Коттеджный поселок Левада-2, Всеволожский район, деревня Матокса, 30 минут от КАД по Новоприозерскому шоссе. Для покупателей из регионов даем дополнительный бонус к покупке!



АТМОСФЕРА РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА



Представьте: утренний свет пробивается сквозь листву деревьев, в воздухе ощущается аромат свежескошенной травы, на веранде тихие разговоры родных и сад, в котором всё растёт по-настоящему. Здесь можно босиком выйти на участок, собрать ягоды для завтрака, услышать, как шелестит смешанный лес за окном. И все это доступно вам!



ЖИВИТЕ ТАМ, ГДЕ ПРИРОДА ВДОХНОВЛЯЕТ



Земельный участок в Леваде 2 - ваш личный билет в заповедник. Коттеджный поселок окружен смешанным лесом, который будто сошел с полотен великих русских художников. Грибные места — прямо за забором, до озера легко доехать на велосипеде. Любители водного отдыха оценят близость пригодных для купания озер Сиркоярви и Нурзынъярви. Также возможности для активного семейного отдыха предлагают курорты «Охта Парк» и «Северный склон», экопарк «Зубровник», туристический центр «Изумрудное озеро», лыжные трассы на базе «СКА» и учебно-тренировочный центр «Кавголово».



ДОМОЙ ЛЕГКО И БЫСТРО



Гармонично совмещайте городские удобства с загородной свободой. Рядом в д. Матокса и Лесколово — школы и детские сады, магазины, сервисы, амбулатория, садовый питомник и даже скейт-парк. Вы сохраняете привычный ритм, деловую активность и удобство, при этом каждый вечер возвращаетесь в тишину смешанного леса и собственный дом. Около получаса пути по Новоприозерскому или Ленинградскому шоссе — и город остается позади, уступая место пространству, воздуху и ощущению спокойствия.



КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ



Продажа земельного участка напрямую от девелопера “ФАКТ”. С нами вы получаете не просто участок, а выстроенную систему сопровождения — от момента сделки и на всём протяжении владения недвижимостью. Гибкие условия покупки, кредитный и регистрационный помощник - всё организовано в одном месте без лишних шагов!



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