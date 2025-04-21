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  4. Жилой комплекс ЖК «Рихард»

Жилой комплекс ЖК «Рихард»

Москва, Россия
от
$311,033
08.04.2025
$323,811
25.02.2025
$342,421
06.02.2025
$660,932
29.09.2024
$342,421
16.07.2024
$250,346
29.06.2024
$342,421
23.06.2024
$250,346
27.05.2024
$342,421
24.05.2024
$238,548
31.03.2024
$342,421
29.03.2024
$340,339
14.02.2024
$325,542
16.12.2023
$238,548
13.12.2023
$280,069
26.10.2023
$325,542
14.10.2023
$280,069
07.10.2023
$296,153
05.10.2023
$280,069
03.10.2023
$284,161
19.09.2023
$280,069
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5812
ID новостройки на Realting
In CRM: 00285
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва
  • Метро
    Khoroshyovo (~ 600 м)
  • Метро
    Khoroshyovskaya (~ 900 м)
  • Метро
    Polezhayevskaya (~ 900 м)
  • Метро
    Zorge (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2022
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    27

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой гаммой Москвы. Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До трех станций метро: «Полежаевская», МЦК «Хорошёво» и«Зорге» всего 10 минут пешком. Дорога до Ленинградского проспекта на машине занимает 3 минуты, до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Внутренняя территория ЖК «Рихард» огорожена и полностью изолирована от внешнего окружения. Для малышей здесь устроены игровые площадки с перепадом рельефа. Взрослых романтиков ждут скамейки в тихом ландшафтном парке, уютные лежаки в сенсорном саду и подвесные кресла в колонной галерее. Тем, кому нужно поработать, на свежем воздухе в уютном месте, укрытом от непогоды, оборудована площадка оворкинга с розетками. Для шумных игр и встреч с друзьями мы создали отдельное пространство, которое не потревожит безмятежный внутренний мир жилого комплекса. С внешней стороны дома расположился сквер со спортивными и игровыми площадками для детей разного возраста, где каждый ребенок найдет себе развлечение.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 53.5
Цена за м², USD 6,078
Цена квартиры, USD 323,811
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 68.4 – 103.2
Цена за м², USD 5,391 – 6,140
Цена квартиры, USD 410,726 – 627,886

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Москва, Россия
от
$311,033
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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