  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. One Moscow

One Moscow

Россия, городское поселение Козельск
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
3 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
onemsk.ru/
Мы в соцсетях
Об агентстве

Премиальная недвижимость столицы.
Отстаиваем позицию клиента, даем объективную информацию по рынку. Помогаем подобрать квартиру, и заработать от 10% годовых на инвестициях в новостройки.

Новостройки
Смотреть все 6 новостроек
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Показать все Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Москва, Россия
от
$114,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 45–56 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 47.6
157,324 – 181,181
Квартира 2 комнаты
55.5
220,121
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Показать все Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Москва, Россия
от
$290,164
Год сдачи 2024
Площадь 41–101 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.2 – 44.3
222,633 – 248,822
Квартира 2 комнаты
77.3 – 100.9
328,880 – 588,149
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Показать все Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Москва, Россия
от
$153,884
Год сдачи 2025
Площадь 25–117 м²
9 объектов недвижимости 9
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между со…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.4 – 44.8
115,731 – 213,690
Квартира 2 комнаты
56.6 – 90.4
198,780 – 366,212
Квартира 3 комнаты
88.3
302,423
Квартира 4 комнаты
99.9 – 116.6
393,916 – 449,067
Студия
27.0
154,785
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Показать все Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Москва, Россия
от
$215,574
Год сдачи 2024
Количество этажей 20
Площадь 28–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной. По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.4
191,420
Квартира 2 комнаты
60.5
292,353
Квартира 3 комнаты
136.5
816,780
Студия
27.7
153,742
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Показать все Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Москва, Россия
от
$296,721
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Площадь 34–123 м²
5 объектов недвижимости 5
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.  Современная доминанта истори…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8
352,747
Квартира 2 комнаты
67.6
418,008
Квартира 3 комнаты
92.0
549,011
Квартира 4 комнаты
122.7
887,936
Студия
34.2
217,537
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
1 2
Наши агенты в России
Ксения Болихина
Ксения Болихина
30 объектов
Агентства рядом
Lange&Smith
Россия, Никель
Год основания компании 2019
Миссия Lange&Smith - продвижение и реализация произведений архитектуры на основе мировых профессиональных стандартов риэлторской деятельности. Архитектура - это искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения, а также, сама совокупность зданий и сооружений, создающих простран…
Оставить заявку
ООО "Агентство Алексея Гусева"
Россия, Санкт-Петербург
Оставить заявку
Bezuslovno
Россия, Екатеринбург
Оставить заявку
Arcasa Group
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2005
Жилая недвижимость 91 Коммерческая недвижимость 13
Arcasa Group — итальянское русскоговорящее агентство недвижимости, работающее с недвижимостью в Италии: виллами, домами, апартаментами, квартирами, земельными участками. Компания оказывает юридическое сопровождение сделок с привлечением наиболее авторитетных юридических фирм и нотариальных к…
Оставить заявку
TRIUMPH ESTATE AGENCY
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2020
Жилая недвижимость 12
TRIUMPH ESTATE AGENCY - компания эксперт на рынке недвижимости ОАЭ и Москвы. Можем вам предложить самые актуальные инвестиционные и готовые проекты на выгодных условиях. Большой выбор первичного жилья напрямую от застройщиков- КВАРТИРЫ, ДОМА, ВИЛЛЫ – под ваши пожелания с учетом цели по…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти