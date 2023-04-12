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Купить Многоуровневые квартиры в Турции

Анкара
21
Кадыкёй
31
Муратпаша
33
Cankaya
16
Чекмекёй
26
Измир
22
Doesemealti
8
Стамбул
20
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Многоуровневые квартиры В архив
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33 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Конаклы, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 2/4 Этаж
€ 630,000
Просторная, залитая солнцем квартира 4+1, которая расположенная в элитном комплексе, в самом…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 105 м² 2/4 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Degirmendere, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Degirmendere, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м² 1/6 Этаж
€ 380,000
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Турция, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Турция, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/5 Этаж
€ 258,500
Дуплекс 4+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 …
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Kadriye, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Kadriye, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 185,000
ОБЩЕСТВО С ПАРКОВКОЙ И САД. 250 М В КАДРИЙСКИЙ ЦЕНТР.  КВАРТИРА С 4 СПАЛЬНЯМИ С ЖИВОЙ…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат 112 м² 6/12 Этаж
€ 245,000
Выставленны на продажу светлые, просторные двухуровневые апартаменты (дуплекс) 3+1, площадью…
Многоуровневые квартиры 5 спаленв Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Алания, Турция
7 Количество комнат 280 м² 5/5 Этаж
€ 375,500
 Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземны…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 250 м² 10/11 Этаж
€ 357,000
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мерсин, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 9/11 Этаж
€ 77,000
Недвижимость в Мерсине, Томюк Квартира 1+1  Продаётся с мебелью и техникой  Ком…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 6
€ 600,000
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен …
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 9
€ 600,000
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 16
€ 175,000
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застро…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 14
€ 477,000
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 14
€ 480,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3 Этаж
€ 420,000
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/19 Этаж
€ 234,000
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/28 Этаж
€ 275,000
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/14 Этаж
€ 223,500
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 …
Многоуровневые квартирыв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
€ 265,657
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 256,751
🌊Прекрасный вид на море и 🍀озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадра…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Силиври, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 14
€ 164,890
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD &…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/5 Этаж
€ 190,000
Основные характеристики Цена продажи190 000 € Цена за кв.м.1 809 € Площад…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 10
€ 875,000
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Пло…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бейоглу, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 590,000
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Пло…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Анталья, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Анталья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 1/4 Этаж
€ 131,500
      РУССКИЙ  ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : МУРАТПАША &n…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 18/4 Этаж
€ 449,000
  Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ&n…
Многоуровневые квартиры 6 спаленв Анталья, Турция
Многоуровневые квартиры 6 спален
Анталья, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 3/3 Этаж
€ 134,530
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : КЕПЕЗ РАЙОН : ЭРЕНКЁЙ ГОД ПОСТРОЙКИ : 2022 ЭТАЖ : ДУ…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/18 Этаж
€ 449,000
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/16 Этаж
€ 366,000
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Пло…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/26 Этаж
€ 265,000
Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ В…

Параметры недвижимости в Турции

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недорогая
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