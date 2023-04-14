Мерсин — крупный курорт, расположенный на юго-востоке Турции. Город славится большим количеством парков, модными торговыми центрами и протяженной пляжной зоной с красивыми видами на Средиземное море.

Преимущества приобретения недвижимости в Мерсине, Турция

Турецкий курорт — идеальное место для покупки квартиры или дома. И на то есть немало причин:

Мерсин славится комфортным климатом — порядка 300 дней в году здесь тепло и солнечно;

в городе хорошо развита инфраструктура;

недвижимость в Мерсине ежегодно растет в стоимости в среднем на 5-7% — это позволяет выгодно перепродать ее;

относительно недорогие цены на продукты питания.

Купленное жилье может также стать источником регулярной прибыли, если сдавать его в аренду. Интерес к арендным квартирам и домам здесь сохраняется в течение всего купального сезона, который длится с марта по ноябрь.

Цены на жилье в Мерсине

Стоимость недвижимости варьируется, в зависимости от ее расположения. Купить недвижимость в Мерсине в центре города можно из расчета 1000 евро за квадрат. Такие расценки у квартир в новостройках и на вторичном рынке.

На окраинах жилье оценивается на 10-15% дешевле. По таким доступным ценам можно приобрести не только квартиры, но также частные дома, коттеджи и особняки. На побережье жилье, наоборот, стоит дороже на 10-15%, чем в центре.

Популярные районы Мерсина для покупки жилой недвижимости

Турецкий курорт подразделяется на 13 районов. Лучшими из них для приобретения жилья считаются:

Мезитли. Комфортабельная локация на побережье, где можно купить первичную и вторичную недвижимость в Мерсине с видом на море. Средняя стоимость квадрата — 1000-1500 евро.

Енишехир. Новый район, который активно застраивается. Кв. метр жилья здесь стоит около 1000 евро.

Томук. Самый экологичный район города. Здесь много парковых зон и скверов, создающих хорошую экологию. Квадрат жилья оценивается в 1000-1200 евро.

Торослар. Район расположен на удалении от пляжей, однако расценки на квартиры здесь на 10-20% ниже, чем в Мезитли и других прибрежных локациях, что может стать преимуществом при ограниченном бюджете.

Купить недвижимость в Мерсине в Турции — оптимальный выбор, если необходимо жилье в красивом курортном месте для личного проживания или сдачи в аренду. Изучить квартиры и дома, выставленные на продажу в этой локации, предлагает портал REALTING.