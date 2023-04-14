Мерсин — крупный курорт, расположенный на юго-востоке Турции. Город славится большим количеством парков, модными торговыми центрами и протяженной пляжной зоной с красивыми видами на Средиземное море.
Преимущества приобретения недвижимости в Мерсине, Турция
Турецкий курорт — идеальное место для покупки квартиры или дома. И на то есть немало причин:
- Мерсин славится комфортным климатом — порядка 300 дней в году здесь тепло и солнечно;
- в городе хорошо развита инфраструктура;
- недвижимость в Мерсине ежегодно растет в стоимости в среднем на 5-7% — это позволяет выгодно перепродать ее;
- относительно недорогие цены на продукты питания.
Купленное жилье может также стать источником регулярной прибыли, если сдавать его в аренду. Интерес к арендным квартирам и домам здесь сохраняется в течение всего купального сезона, который длится с марта по ноябрь.
Цены на жилье в Мерсине
Стоимость недвижимости варьируется, в зависимости от ее расположения. Купить недвижимость в Мерсине в центре города можно из расчета 1000 евро за квадрат. Такие расценки у квартир в новостройках и на вторичном рынке.
На окраинах жилье оценивается на 10-15% дешевле. По таким доступным ценам можно приобрести не только квартиры, но также частные дома, коттеджи и особняки. На побережье жилье, наоборот, стоит дороже на 10-15%, чем в центре.
Популярные районы Мерсина для покупки жилой недвижимости
Турецкий курорт подразделяется на 13 районов. Лучшими из них для приобретения жилья считаются:
- Мезитли. Комфортабельная локация на побережье, где можно купить первичную и вторичную недвижимость в Мерсине с видом на море. Средняя стоимость квадрата — 1000-1500 евро.
- Енишехир. Новый район, который активно застраивается. Кв. метр жилья здесь стоит около 1000 евро.
- Томук. Самый экологичный район города. Здесь много парковых зон и скверов, создающих хорошую экологию. Квадрат жилья оценивается в 1000-1200 евро.
- Торослар. Район расположен на удалении от пляжей, однако расценки на квартиры здесь на 10-20% ниже, чем в Мезитли и других прибрежных локациях, что может стать преимуществом при ограниченном бюджете.
Купить недвижимость в Мерсине в Турции — оптимальный выбор, если необходимо жилье в красивом курортном месте для личного проживания или сдачи в аренду. Изучить квартиры и дома, выставленные на продажу в этой локации, предлагает портал REALTING.
Часто задаваемые вопросы о жилой недвижимости в Мерсине
Какие есть ограничения для иностранцев в Мерсине при покупке недвижимости?
Иностранным лицам не разрешено приобретать земельные участки площадью более 2,5 га.
Да, такой тип недвижимости представлен в районах Мезитли и Томук.
Какие районы в Мерсине считаются наиболее популярными?
Лучшими локациями признаются Мезитли, Торослар и Томук. Они отличаются развитой инфраструктурой, хорошей экологией и большим выбором недвижимости.