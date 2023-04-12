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Купить кондоминиум в Турции

Кырыккале
19
Cankiri
19
Fatih Mahallesi
10
Айдын
9
Бейликдюзю
14
Шишли
14
Измит
11
Кагытхане
14
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11 объектов найдено
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Кондо 4 спальнив Ускюдар, Турция
Кондо 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м² 8/12 Этаж
€ 1,465,691
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
Кондо 5 спаленв Yenimahalle, Турция
Кондо 5 спален
Yenimahalle, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 1/30 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Алания, Турция
Кондо 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 4 Этаж
€ 110,000
Кондо 1 спальняв Махмутлар центр, Турция
Кондо 1 спальня
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4 Этаж
€ 80,000
Кондо 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 10/20 Этаж
€ 90,000
3 единицы, доступные в том же здании, расположенном на этаже 4 / 10 и 19
Кондо 3 спальнив Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 8 Этаж
€ 112,000
Кондо 3 спальнив Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1 Этаж
€ 113,000
Кондо 2 спальнив Yaylali, Турция
Кондо 2 спальни
Yaylali, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 5 Этаж
€ 136,000
Кондо 1 спальняв Yaylali, Турция
Кондо 1 спальня
Yaylali, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 51,000
Кондо 2 спальнив Алания, Турция
Кондо 2 спальни
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 2/5 Этаж
€ 120,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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