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Кондо с видом на горы в Турции

Мраморноморский регион
9
Стамбул
8
Анталья
6
Средиземноморский регион
6
Кондо В архив
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3 объекта найдено
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
€420,000
Кондо 5 спален с балконом, с лифтом, с гаражом в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 спален с балконом, с лифтом, с гаражом
Yenimahalle, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Кондо 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
2+1 Apartment for Sale in Alanya Oba Region, With Redtower Property Assurance. Apartment …
€145,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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