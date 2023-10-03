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Кондо с видом на море в Турции

Мраморноморский регион
9
Стамбул
8
Анталья
6
Средиземноморский регион
6
Кондо В архив
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5 объектов найдено
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
€420,000
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
€2,94 млн
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4
€80,000
Кондо 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Yaylali, Турция
Кондо 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5
€136,000
Кондо 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Алания, Турция
Кондо 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
€120,000

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