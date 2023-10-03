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Кондо с бассейном в Турции

Мраморноморский регион
9
Стамбул
8
Анталья
6
Средиземноморский регион
6
Кондо В архив
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3 объекта найдено
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
€113,000
Кондо 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Yaylali, Турция
Кондо 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5
€136,000
Кондо 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Алания, Турция
Кондо 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
€120,000

Параметры недвижимости в Турции

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