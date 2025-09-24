Показать объекты на карте Показать объекты списком
Купить кондоминиум с гаражом в Турции

Средиземноморский регион
5
Анталья
5
Аланья
5
Мраморноморский регион
10
5 объектов найдено
Кондо 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Кондо 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
$3,20 млн
Кондо 5 комнат в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 комнат
Yenimahalle, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу
Кондо 5 комнат в Ускюдар, Турция
Кондо 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Этаж 8/12
Роскошная резиденция в самом сердце Ускюдара Квартира находится в комплексе, который явля…
$1,60 млн
Кондо 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Кондо 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 5/12
Роскошный дом в элитном районе азиатского Стамбула   Комплекс состоит из 13 блоков, в …
$610,633
Кондо 6 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
$461,866
Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
