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Купить Многоуровневые квартиры в Анталья, Турция

Анталья
4
Многоуровневые квартиры В архив
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11 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Конаклы, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 2/4 Этаж
€ 630,000
Просторная, залитая солнцем квартира 4+1, которая расположенная в элитном комплексе, в самом…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 105 м² 2/4 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Degirmendere, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Degirmendere, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м² 1/6 Этаж
€ 380,000
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Kadriye, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Kadriye, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 185,000
ОБЩЕСТВО С ПАРКОВКОЙ И САД. 250 М В КАДРИЙСКИЙ ЦЕНТР.  КВАРТИРА С 4 СПАЛЬНЯМИ С ЖИВОЙ…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат 112 м² 6/12 Этаж
€ 245,000
Выставленны на продажу светлые, просторные двухуровневые апартаменты (дуплекс) 3+1, площадью…
Многоуровневые квартиры 5 спаленв Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Алания, Турция
7 Количество комнат 280 м² 5/5 Этаж
€ 375,500
 Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземны…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 250 м² 10/11 Этаж
€ 357,000
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Анталья, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Анталья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 1/4 Этаж
€ 131,500
      РУССКИЙ  ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : МУРАТПАША &n…
Многоуровневые квартиры 6 спаленв Анталья, Турция
Многоуровневые квартиры 6 спален
Анталья, Турция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 3/3 Этаж
€ 134,530
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : КЕПЕЗ РАЙОН : ЭРЕНКЁЙ ГОД ПОСТРОЙКИ : 2022 ЭТАЖ : ДУ…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Kadriye, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Kadriye, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 2 Этаж
€ 115,000
3 спальни, 1 гостиная, 1 ванная комната / туалет, 2 балкона.Площадь использования 110 м2 ( D…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Konyaalti, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 6/7 Этаж
€ 253,000
ID AN 23752   Район: Анталия, Унджалы   Тип объекта: строящееся жилье …

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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