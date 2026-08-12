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Купить двухуровневая квартира с видом на горы в Анталье, Турция

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Приветствуем вас! Если вы мечтаете о приобретении недвижимости в Турции, обратите внимание н…
$265,826
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Дегирмендере, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Дегирмендере, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/6
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
$417,413
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Каргыджаке! Мы рады представить вам этот уника…
$350,407
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с видом на море
Недорогая
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