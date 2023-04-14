Санта-Крус-де-Тенерифе — модный испанский курорт, расположенный на живописных Канарских островах. Туристы выбирают это место за просторные песчаные пляжи, чистую экологию и прекрасную погоду, которая наблюдается все 12 месяцев в году. Интерес к курортному городу также проявляют зарубежные инвесторы. Они скупают здесь квартиры и апартаменты, чтобы затем круглогодично сдавать их в аренду приезжим.
Почему стоит купить местную недвижимость
Проживая в испанском курорте, можно круглогодично проводить время на уютных пляжах Атлантического побережья. Здесь созданы все условия для полноценного отдыха и релакса. Отдыхающие могут плавать, загорать, погружаться на дно океана с аквалангом и уделять время другим популярным видам развлечений.
Приобретение квартиры в испанском городе также открывает еще ряд заманчивых перспектив:
- не нужно искать жилье в туристический сезон — можно проживать в собственной квартире со всеми удобствами;
- на время отъезда недвижимость удобно сдавать в аренду — таким образом окупятся расходы на ее содержание;
- покупка кв. метров дает право на испанский ВНЖ.
Какие продаются квартиры
Местный рынок жилья достаточно разнообразен. Покупателям предлагаются квартиры, студии и апартаменты разного метража в старом и новом фонде. Приобрести их можно в любой части курорта. Чтобы купить обычную квартиру, необходимо располагать суммой в 46-200 тыс. евро.
Элитное жилье оценивается в 2-3 раза выше. К примеру, покупка апартаментов с одной, двумя или тремя спальнями в Санта-Крус-де-Тенерифе в ЖК премиум-класса обойдется в 200-600 тыс. евро, в зависимости от их метража.
Где лучше приобрести квартиру
Покупателям, для которых важна развитость инфраструктуры, стоит обратить внимание на центр. Здесь можно купить квартиру в Санта-Крус-де-Тенерифе вблизи с магазинами, аптеками и другими соцобъектами на небольшом удалении от побережья. Если важен быстрый выход на пляжные зоны, лучше приобретать апартаменты в южной части города.
Переезд на ПМЖ в Санта-Крус-де-Тенерифе даст возможность проживать в модном курорте с чистыми пляжами и хорошей экологией. Ознакомиться с квартирами и апартаментами на продажу в этом курортном месте можно на портале REALTING.