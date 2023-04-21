Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga
  5. Марбелья
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Марбелья, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
11 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Urbanizacion La Mairena, Испания
Таунхаус 2 спальни
Urbanizacion La Mairena, Испания
2 ванных комнат
€ 485,000
Таунхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 198 м²
€ 650,000
ГОРОДСКОЙ ДОМ В ЗОЛОТОЙ МИЛЕ МАРБЕЛЬИ Изысканный, полностью отремонтированный таунхаус в Со…
Таунхаус 5 спален в Марбелья, Испания
Таунхаус 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 180 м²
€ 425,000
Красивый Таунхаус Эксклюзив в Лос Наранхос Де Марбелья Очень большой 5 спальный таунхаусб р…
Таунхаус 2 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 350 м²
€ 850,000
ТАУНХАУС В ЗОЛОТАЯ МИЛЯ, МАРБЕЛЬЯ Эта эксклюзивная недвижимость с ультрасовременными удобств…
Таунхаус 5 спален в Марбелья, Испания
Таунхаус 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 403 м²
€ 1,995,000
Потрясающий угловой таунхаус на южной стороне, расположенный в одном из самых роскошных закр…
Таунхаус 3 спальни в Urbanizacion La Mairena, Испания
Таунхаус 3 спальни
Urbanizacion La Mairena, Испания
3 ванных комнат 178 м²
€ 375,000
Истинное значение любви - каждое утро открывать для себя красоту, открывающуюся из вашего до…
Таунхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 331 м²
€ 695,000
Последние 3 готовых таунхаусов в Новой Андалусии Современный, новый жилой комплекс особняко…
Таунхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 290 м²
€ 590,000
Расположен в Альтос де Пуэнте Романо в закрытой безопасной урбанизации. Просторный таунхаус…
Таунхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 142 м²
€ 625,000
Новый комплекс из 36 таунхаусов с 3 и 4 спальнями на двух уровнях, на цокольном и втором эта…
Таунхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 281 м²
€ 1,285,000
Современный таунхаус&nbsp;4&nbsp;спальнями, включает в себя&nbsp;&nbsp;четыр…
Таунхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 890,000
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти