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Пентхаусы в Марбелья, Испания
Пентхаус
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22 объекта найдено
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Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
347 м²
€ 1,010,000
Цены от 465.000€ Современные апартаменты, на территории тропических садов около 13.000 м2,…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
205 м²
€ 1,795,000
Квартиры и пентхаусы От 995 000 евро до 1 795 000 евро Строительные работы будут закончены …
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 790,000
Уникальная ВОЗМОЖНОСТЬ!!! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО ЛУЧШИЙ ДУПЛЕКСНЫЙ ПЕНТХАУС С 3 СПАЛЬНЯМИ ВО ВСЕ…
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
214 м²
€ 1,327,000
Впечатляющее спланированное сообщество просторных апартаментов, пентхаусов и таунхаусов, рас…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
322 м²
€ 2,995,000
ПЕНТХАУС НА ПРОДАЖУ В RESERVA DE SIERRA BLANCA С ВИДОМ НА МОРЕ Reserva 8 - это впечатляющий …
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 435,000
Уникальные, полностью отремонтированные апартаменты на верхнем этаже с 3 спальнями и 2 ванны…
Пентхаус 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
178 м²
€ 465,000
ПЕНТХАУС В АТАЛАЙЕ, ЭСТЕПОНА Современный пентхаус с новым солярием в эксклюзивном жилом ком…
Пентхаус 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
128 м²
€ 399,000
ПЕНТХАУС Урб. Сеньорио-де-Алоха НУЕВА АНДАЛУСИЯ, МАРБЕЛЬЯ Двухуровневый пентхаус с 2 спальн…
Пентхаус 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
342 м²
€ 810,000
УНИКАЛЬНЫЙ ДУПЛЕКС - ПЕНТХАУС С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ В НУЕВА АНДАЛУЧИЯ, МАРБЕЛЬЯ!…
Пентхаус 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
1 102 м²
€ 5,900,000
ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС В РЕЗЕРВЕ ДЕ СЬЕРРА БЛАНКА, МАРБЕЛЬЯ ЗОЛОТАЯ МИЛЯ! Фантастическая собствен…
Пентхаус 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 280,000
Пентхауcы от 280,000 евро до 380,000 евро! Цена: 280000 € + гараж 18000 € + кладовая 8.000 €…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
263 м²
€ 1,240,000
Шикарный пентхаус, который никогда не был заселен, является идеальным вариантом для тех, кто…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
263 м²
€ 1,595,000
Этот роскошный жилой комплекс находится в лучшем месте, которое вы только можете себе предст…
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 699,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 3,250,000
ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ. В Марбелье, на склонах Ла Конча и Парке Нагуэле…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 1,875,000
ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА МОРЕДвухуровневые пентхаусы представляют собой вершину роскошной…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 660,000
Penthouse for sale. Furnished
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 1,900,000
Wonderful luxury apartment, spacious and with luxury qualities in the middle of the Golden M…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 990,000
Magnificent penthouse in Rio Real, spacious and bright. With 3 bedrooms en suite, living roo…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 1,095,000
Newly built homes that are located in the heart of Marbella's Golden Mile, near the prestigi…
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