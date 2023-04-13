Купить вилла в Марина-Баха, Испания

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268
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la Nucia
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1 224 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 450,000
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 560,000
Этот недавно построенный дом имеет авангардный дизайн, большой участок, уединение и вид на м…
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
5 ванных комнат
375 м²
€ 1,150,000
Авангардный дизайн и качество сочетаются в этой эксклюзивной роскошной вилле с частным бассе…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 469,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 795,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
176 м²
€ 367,000
Дома Mitizen в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка Городские дома имеют 3 спальни и 3 ванные к…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
243 м²
€ 420,000
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
157 м²
€ 189,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Balcón de finestrat. Общая площадь 157.00 м2, дом 2008 г…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 420,000
Дом расположен в старом городе Банидорм и распределен на 4 этажа. Бас имеет просторную гости…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
123 м²
€ 420,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Casco Antiguo. Общая площадь 123.00 м2, дом 1910 года пос…
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
130 м²
€ 560,000
Excellente villa de style moderne aux lignes droites, répartie sur deux étages, située dans …
Вилла 5 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
418 м²
€ 1,181,500
Nice villa in Altea, Costa Blanca, Alicante Residential full of light with large interior sp…
Вилла 7 спален
Finestrat, Испания
5 ванных комнат
339 м²
€ 865,000
Продаётся вилла в Финестрате в районе BAHIA GOLF. Общая площадь 339.00 м2, участок 1030 м2, …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
293 м²
€ 595,000
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 293.00 м2, участок 418 м2, в…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 500,000
Продаётся вилла в Финестрате в районе Balcón de finestrat. Общая площадь 200.00 м2, участок …
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат
531 м²
€ 2,450,000
Вилла произведение искуства. Лучшее место в самом шикарном поселке на Коста-Бланке, Сиерра К…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 595,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Pueblo. Общая площадь 150.00 м2, участок 500 м…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 795,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 192.00 м2, участ…
Вилла 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 335,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 84.00 м2, участо…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 395,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 107.00 м2, участ…
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 449,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 120.00 м2, участ…
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
208 м²
€ 900,000
Продаётся вилла в Финестрате в районе BAHIA GOLF. Общая площадь 208.00 м2, участок 500 м2, в…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
140 м²
1 Этаж
€ 510,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс красивых вилл в Балкон де Финестрат. Виллы с…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат
268 м²
€ 1,100,000
Эта вилла расположена в Сьерра-Кортина, Финестрат, в самом эксклюзивном районе Коста-Бланка.…
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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
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