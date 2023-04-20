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Пентхаусы в Марина-Альта, Испания
Кальпе
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47 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
129 м²
€ 1,407,000
Впечатляющий частный жилой комплекс, расположенный всего в 100 метрах от пляжа в Кальпе. Эта…
Пентхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 439,000
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
Пентхаус 2 спальни
els Poblets, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 465,000
Новый жилой комплекс в Дении из 79 квартир с большими террасами, которые в полной мере испол…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
168 м²
6 Этаж
€ 329,000
Продаётся пентхаус в Кальпе в районе Playa De La Fossa, располагается на 6 этаже. Общая площ…
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
137 м²
6 Этаж
€ 269,000
Продаётся пентхаус в Кальпе в районе Playa De La Fossa, располагается на 6 этаже. Общая площ…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
151 м²
1 Этаж
€ 315,000
Замечательный пентхаус на продажу в Кальпе. Его общая площадь составляет 151 квадратный метр…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 340,000
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
129 м²
€ 1,265,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 689,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 269,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 329,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
129 м²
€ 1,265,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 329,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 340,000
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 269,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 689,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
129 м²
€ 1,265,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 1, 2 и 3 спаль…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 329,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 340,000
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА С АВАНГАРДНЫМ ДИЗАЙНОМ В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой тер…
Пентхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 269,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
134 м²
€ 689,000
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
99 м²
15 Этаж
€ 325,000
Великолепная новостройка авангардного дизайна в Кальпе Продвижение нового строительства в К…
Пентхаус
Кальпе, Испания
€ 1,300,000
1
Пентхаус 5 спален
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
295 м²
7/7 Этаж
€ 395,000
Впечатляющий пентхаус с достойным респектабельным панорамным видом! Всего несколько метров д…
Пентхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат
134 м²
3/3 Этаж
€ 350,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Пентхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат
134 м²
3/3 Этаж
€ 350,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Пентхаус 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 590,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
244 м²
7/9 Этаж
€ 840,000
Если вы мечтаете о комфортной жизни в новом стильном современном доме, тогда мы с радостью п…
Пентхаус 5 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат
410 м²
Количество этажей 2
€ 749,000
Большая вилла в отличном месте ждет Вас!Основная жилая зона находится на среднем этаже, кото…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
180 м²
5/5 Этаж
€ 525,000
Квартира на береговой линии! Что может быть лучше? Плайя-де-ла-Фоса и вся необходимая инфрас…
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Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания
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