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Жильё в Марина-Альта, Испания

Кальпе
626
Xabia Javea
268
Дения
250
Teulada
220
Бениса
185
Gata de Gorgos
2
1 719 объектов найдено
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 267 м²
€ 1,914,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 365,000
Жилой комплекс, расположенный на 1-й линии пляжа в Дении, Коста Бланка. Жилой комплекс состо…
Вилла 4 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 269 м²
€ 3,159,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Вилла 6 спален в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
7 ванных комнат 404 м²
€ 3,882,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Вилла 4 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 431 м²
€ 4,817,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 1,562,000
Лириос - это жилой район, расположенный в урбанизации Кумбре дель Соль, состоящий из независ…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4 ванных комнат 191 м²
€ 1,871,000
Магнолии - это консолидированный район для строительства индивидуальных вилл в Residencial R…
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5 ванных комнат 189 м²
€ 2,065,000
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
€ 111,500
Продается квартира в центре Кальпе, недалеко от Меркадоны, рядом клиника, школа, магазины, к…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
€ 180,000
Квартира находится в здании, которое было построено 15 лет назад. В квартире 3 спальни с дв…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 335,000
Красивая современная недвижимость в недавно построенном жилом комплексе в Хавеа. Недвижимост…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 252,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями. В…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
1 ванных комнат 93 м²
€ 220,000
Отличная квартира на 1-ой линии в Кальпе, пляж Ареналь. Шикарный вид на море и гору Peñón d…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат 90 м²
€ 690,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневые …
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 365,000
Неповторимая недвижимость с 3 или 2 спальнями и 2 ванными комнатами в эксклюзивном новом ком…
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 295,000
Неповторимая недвижимость с 3 или 2 спальнями и 2 ванными комнатами в эксклюзивном новом ком…
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 398,500
НОВЫЙ ПРОЕКТ В КАЛЬПЕ Эффектное здание с современным и авангардным дизайном, разработанное …
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 319,000
Новый комплекс, расположенный в туристическом городке Кальпе, состоит из 3-х комнатных кварт…
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 300,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями. …
Квартира 2 спальни в Дения, Испания
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат 76 м²
€ 290,100
Жилой комплекс с потрясающим видом на море и расположен всего в 20 метрах от пляжа в Дении и…
Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
1 ванных комнат 77 м²
€ 192,000
Квартира на первой линии пляжа Ла Фосса. Общая площадь 77 м² распределена в спальне, оборуд…
Бунгало 3 спальни в Дения, Испания
Бунгало 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 255,000
Блокированная застройка состоящая из 7 бунгало с 2 и 3 спальнями, а также 1 отдельностоящей …
Бунгало 2 спальни в Дения, Испания
Бунгало 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 199,000
Блокированная застройка состоящая из 7 бунгало с 2 и 3 спальнями, а также 1 отдельностоящей …
Квартира 4 спальни в Дения, Испания
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 277,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями .…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 122 м²
€ 440,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями .…
Квартира 3 спальни в Дения, Испания
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 119 м²
€ 377,000
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Квартиры с 2, 3 и 4 спальнями. …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
€ 375,000
14 смежных вилл в элитном жилом комплексе в Дении. Трехэтажная недвижимость с 3 спальнями и …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 550,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 155 м²
€ 550,000
Отдельные дома в жилом комплексе, расположенном в одном из лучших районов Дении, Эль Монтго.…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 59 м²
€ 185,000
Этот многоквартирный дом, построенный в 2009 году, является идеальным вариантом для жизни в …

Параметры недвижимости в Марина-Альта, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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