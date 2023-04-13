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Купить недвижимость в Аликанте, Испания

337 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 71 м²
€ 130,000
Квартира на продажу в районе Кампоамор, АликантеУютная квартира расположена на ПЕРВОМ этаже …
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 116 м² 2 Этаж
€ 410,000
Просторная и светлая угловая квартира в жилом районе Кабо Майор, одном из самых эксклюзивных…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 68 м² 1 Этаж
€ 41,000
Квартира в Аликанте в районе Колония Рекена, 68,00 м. поверхности, 2 двухместные комнаты и о…
Квартира 2 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 64 м² 2 Этаж
€ 75,000
Квартира в районе Аликанте Лос-Анджелес, 64.00 м. площади, 2 спальни с двуспальными кроватям…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 61 м² 3 Этаж
€ 75,000
Квартира в районе Аликанте La Florida, 61.00 м. площади, 2 двухместные комнаты и одноместная…
Бунгалов Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
215 м²
€ 340,000
XX
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
173 м²
€ 258,200
глава
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 165,000
XX
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 93,000
XX
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
96 м²
€ 135,000
Для сенсационного арендного дома в Аликанте в Пинтор Гисберт 96 м2, с 3 спальнями и ванной к…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 225,000
Представляем вам этот великолепный дом на продажу в одном из самых символических проспектов …
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 180,000
XX
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 225,000
XX
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 395,000
XX
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 179,000
XX
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
1 407 м²
€ 12,000,000
в водосборном бассейне
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
100 м²
€ 450,000
XX
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
€ 200,000
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Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
90 м²
€ 180,000
рекомендованный его двоюродным братом 
Пентхаусв Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
180 м²
€ 280,000
Великолепный пентхаус, распределенный на двух этажах. На первом этаже расположены три спальн…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
73 м²
€ 148,000
Представляем вам этот великолепный дом с двумя спальнями, ванной комнатой и кухней с галерее…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
43 м²
€ 135,000
Интересный лофт на продажу в традиционном скипетре города, занял второй этаж своей фермы, по…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
73 м²
€ 160,000
Квартира в районе Аликанте Плайя Постигет, 73 м. площадь, 3 м2 кухни, 20 м2 гостиной, 250 м.…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
93 м²
€ 85,000
Квартира в районе Аликанте Вильяфранкеза, 93 м. площадь, 18 м. площадь участка, 6 м2 кухни, …
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
119 м²
€ 265,000
Квартира в районе Аликанте Центр, 119 м. площадь, 16 м2 кухни, 25 м2 гостиной, 500 м. от пля…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
117 м²
€ 94,300
Квартира в Аликанте La florida portazgo, 117 м. площадь, 14 м2 кухни, 25 м2 гостиной, 2 двух…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
113 м²
€ 135,200
Квартира в районе Аликанте Ла Флорида, 113 м. площадь, 10 м2 кухни, 25 м2 гостиной, 7 м2 тер…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
77 м²
€ 63,500
Квартира в Аликанте La florida portazgo, 77 м. площадь, 8 м2 кухни, 15 м2 гостиной, 2 двухме…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
119 м²
€ 130,000
Квартира в районе Аликанте Бабель, 119 м. поверхность, 3 двухместных номера, ванная комната,…
Квартирав Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
115 м²
€ 78,500
Квартира в районе Аликанте Ла Флорида, 115 м. площадь, 26 м2 гостиной, 7 м2 террасы, 2 двухм…

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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