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Квартиры в Которе, Черногория
Квартира
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105 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 199,500
На продажу прекрасный апартамент в самом сердце КОторского залива — Старом городе Кото…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 252,000
Продается роскошная двухкомнатная квартира, полностью оборудованная с панорамным видом в Кот…
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат
60 м²
€ 128,000
Качественный дом с лифтом, во дворе много удобств: детская площадка, городской парк, мастерс…
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
78 м²
€ 350,000
Двухкомнатная квартира, расположенная в отличном месте в Старом городе Котор. В квартире пят…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
35 м²
€ 189,000
Продается квартира в самом сердце Старого города, Котор. Квартира имеет площадь 35 м2. Кварт…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
44 м²
€ 125,000
Продается квартира в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 63 м2 и распо…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
21 м²
€ 60,435
Продажа квартир в Шкаляре, недалеко от города Котор. Квартиры от 21 до 107 м2, в доме 3 этаж…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
57 м²
€ 145,000
Продается квартира в Моринь, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 57 м2 и р…
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат
282 м²
4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
4 Этаж
€ 750,000
A5-262. Пентхаус с панорамным видом на залив и горы, КоторПентхаус на продажу с панорамным в…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
57 м²
€ 145,000
NUM 5001 Продается квартира в Моринге, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 5…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
181 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат
68 м²
€ 185,000
Предлагаем на продажу апартамент с двумя спальнями и просторной гостинной. Здание находится …
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
68 м²
€ 150,000
Квартира
Котор, Черногория
148 м²
€ 440,000
Таунхаус с бассейном, Ораховац Жилая прощадь: 148 м2 Спальни: 3 Ванны комнаты: 2 + гостевой …
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат
68 м²
€ 300,000
Шикарная квартира в элитном комплексе, Котор. Фантастический вид на море и на город. Кварти…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 Количество комнат
68 м²
Количество этажей 2
€ 262,000
Трехкомнатная квартира, расположенная в отличном месте в Старом городе Котора. Квартира расп…
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 399,000
Продается красивая полностью меблированная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на море…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
81 м²
€ 210,000
NUM 3542 Продается квартира в комплексе в Моринге, Котор. Квартира имеет площадь 81 м2 …
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
4/2 Этаж
Цена по запросу
А5-238. Трехкомнатная квартира в Которе с видом на море Продается трехкомнатная квартира с в…
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
160 м²
€ 450,000
Просторная квартира находится в аутентичном каменном доме, в непосредственной близости от са…
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
4 Количество комнат
114 м²
1 Этаж
€ 299,000
А5-216. Трехкомнатная квартира в Которе Продается 3-комнатная квартира в Которе. Площ…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 69,000
А5-217. Двухкомнатная квартира в Которе Продается двухкомнатная квартира в Которе. Ква…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
1/3 Этаж
€ 100,000
А5-209. Квартира с двумя спальнями на первой линии в МуоПродается квартира общей площадью 40…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
111 м²
2/4 Этаж
€ 315,000
A5-201. Квартира с видом на море в новом комплексе в Которе Продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
68 м²
€ 320,000
Two-bedroom apartment, located in an excellent location in Kotor Old Town.The apartment is l…
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
95 м²
€ 550,000
NUM 768 Квартира на продажу в старом городе Котор. Квартира расположена на втором этаже. Жил…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
108 м²
€ 283,000
NUM 854 Небольшая квартира, состоящая из 6 квартир с великолепным видом на залив. Небо…
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
103 м²
€ 220,000
NUM 399 Продается четырехкомнатная квартира на 3 этаже с прекрасным видом на море. Площадь…
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