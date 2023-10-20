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Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2
2
66 м²
The 2-bedroom apartment is located in Becici, Budva. Just a stone’s throw away from the Adri…
€207,900
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Бечичи, Черногория
2
1
43 м²
7
A4-1620. One bedroom apartment in Becici with panoramic mountain view.For sale one bedroom a…
€120,100
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Бечичи, Черногория
2
1
43 м²
2
A4-1619. One bedroom apartment in Becici with mountain view.For sale one bedroom apartment o…
€115,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Бечичи, Черногория
2
1
48 м²
7
A4-1618. One bedroom apartment in Becici with panoramic sea view.For sale one bedroom apartm…
€143,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
2
1
28 м²
3/4
A4-1621. One Bedroom Apartment in Becici with Sea ViewFor sale one bedroom in Becici with a…
€95,000
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Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
3
108 м²
Stan za prodaju Bečići, Budvanska rivijera. Stan se nalazi u modernoj kući na 100 metara …
€275,000
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Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
3
108 м²
Продается квартира Бечичах, Будванская ривьера. Квартира расположена в современном доме в …
€275,000
Рекомендовать
Квартира
Бечичи, Черногория
32 м²
Квартира расположена в новом современном здании, построенном в 2023 году Площадь 32 м2, 5 эт…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1
43 м²
NUM 5630 Excellent location: The apartments are located in a newly built building just a …
€125,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
4
2
108 м²
7
Продаю трехкомнатную квартиру в Бечичи с гаражом (собственность 13м2), первая линия у моря, …
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бечичи, Черногория
1
32 м²
5
Продается квартира-студия в новостройке в Бечичи, вида на море нет. Здание достроено, заверш…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Бечичи, Черногория
2
71 м²
Описание Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с двумя спальнями в удобном районе Р…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Бечичи, Черногория
4
2
106 м²
Продается просторная квартира с 3 раздельными спальнями Расположение: Бечичи, улица Сремс…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бечичи, Черногория
2
1
46 м²
2
Квартира в небольшом здании в Бечичи рядом с пляжем, всего в 10 минутах ходьбы. Красивый рай…
€106,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бечичи, Черногория
2
1
44 м²
6
Двухкомнатная квартира в роскошном апарт-отеле Гармония. Площадь 44 кв. м., 6 этаж. Квартира…
€215,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бечичи, Черногория
3
1
55 м²
Квартира площадью 55 м2 с удобной планировкой: гостиная с кухней, две спальни напротив друг …
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бечичи, Черногория
2
1
65 м²
4
Предлагается просторная двухкомнатная квартира в жилом комплексе с бассейном, расположенном …
€213,570
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1
1
36 м²
Apartment is located 50 meters from the Becici beach in brand new building ready to move in …
€126,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2
2
81 м²
Apartment is located 50 meters from the Becici beach in brand new building ready to move in …
€259,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
3
2
94 м²
1
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Уникальная цена и возможность, которую нельзя упустить. Квартира 94м2 в …
€220,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бечичи, Черногория
1
1
7/8
Продается несколько квартир в новостройке в комплексе WOW. 2х комнатная квартира с одной …
€143,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бечичи, Черногория
1
1
43 м²
3/8
€124,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бечичи, Черногория
1
1
43 м²
7/8
Продается несколько квартир в новостройке в комплексе WOW. 2х комнатная квартира с одной …
€120,100
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Бечичи, Черногория
3
1
74 м²
2
Продается 3-комнатная квартира. Расположена в популярном районе Бечичи, всего в 500 метра…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бечичи, Черногория
2
1
43 м²
4
Продается двухкомнатная, полностью меблированная квартира в Бечичи. Квартира состоит из гост…
€136,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
2
83 м²
Продается светлая, просторная, двуспальная квартира с видом на море в Бечичи ( Будва ) с гар…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
3
3
86 м²
The 3-bedroom apartment is located in Becici, Budva. This beautiful apartment is just a shor…
€252,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2
2
84 м²
The 2-bedroom apartment in Becici, Budva – the perfect location. With just a short 300-meter…
€291,000
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Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
2
64 м²
Светлая , просторная , двуспальная квартира в Бечичи. 64 кВ.м 1 этаж Коридор, 2 спальни, гос…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бечичи, Черногория
1
32 м²
3
Продается уютная трехкомнатная квартира в Петроваце, отличное месторасположение всего в 50 м…
€87,000
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