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Купить квартиру в Крит, Греция

District of Agios Nikolaos
26
Ханья
26
Ретимнон
15
Айос-Николаос
14
Лимин-Херсонису
8
District of Sitia
5
Municipality of Kritsa
5
Municipality of Ierapetra
4
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167 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 90 м² 4/1 Этаж
€ 515,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 98 м² 3/1 Этаж
€ 420,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 111 м² 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 111 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 131 м² Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 131 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 4 комнатыв периферия Крит, Греция
Квартира 4 комнаты
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 290 м²
€ 420,000
Продается дуплекс площадью 290 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвиж…
Квартира 2 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 1 комнатав периферия Крит, Греция
Квартира 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 468 м² Количество этажей 1
€ 375,000
Продается квартира площадью 468 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
1 ванных комнат
€ 90,000
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площа…
Квартира 1 спальняв rotonta, Греция
Квартира 1 спальня
rotonta, Греция
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 95,000
Rotonta ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 m…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж
€ 390,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 3/5 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 3/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 2/5 Этаж
€ 360,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 2/4 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальнив Kato Gouves, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 4 комнатыв Ханья, Греция
Квартира 4 комнаты
Ханья, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 420,000
Продается дуплекс площадью 290 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвиж…
Квартира 1 комнатав Daratsos, Греция
Квартира 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 комнатыв Ханья, Греция
Квартира 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 комнатыв Ханья, Греция
Квартира 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 140,000
Недавно отремонтированная квартира на первом этаже, доступная для продажи в красивой и живоп…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 340,000
Недавно построенная квартира, отличной конструкции, доступная для продажи, в тихом районе Ре…
Квартира 1 спальняв Ретимнон, Греция
Квартира 1 спальня
Ретимнон, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 92,000
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивная полуподвальная квартира общей площадью 50 кв.м. Состоит из 1 спальни,…
Квартира 2 комнатыв Ханья, Греция
Квартира 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Георгиополис, Греция
Квартира 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 3 спальнив Суда, Греция
Квартира 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается квартира площадью 153 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 комнатыв Суда, Греция
Квартира 2 комнаты
Суда, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 67 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комнатав Kalathas, Греция
Квартира 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни
Ретимнон, Греция
1 ванных комнат
€ 180,000
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

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