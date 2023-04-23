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Дома в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
107
Platanias Municipality
42
Kissamos Municipality
24
Агиа Марина
18
Кисамос
11
Георгиополис
5
Суда
4
Платанос
2
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436 объектов найдено
Дом 2 спальни в Кокинон-Хорион, Греция
Дом 2 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
1 ванных комнат
€ 260,000
This 2-bedroom stone villa for sale in Chania Crete is arranged over 1 level with 75sqms of …
Дом в Вамос, Греция
Дом
Вамос, Греция
€ 230,000
This amazing villa for sale in Vamos, Apokoronas, Chania, is a unique renovation project. Th…
Дом 2 спальни в Кокинон-Хорион, Греция
Дом 2 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
1 ванных комнат
€ 260,000
This 2-bedroom stone villa for sale in Chania Crete is a single storey property with 75sqms …
Дом 1 комната в периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 160 м²
€ 910,000
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
Вилла 1 комната в Sklavopoula, Греция
Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 910,000
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
Дом в Armeni, Греция
Дом
Armeni, Греция
€ 470,000
Эта красивая вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья, имеет самые впечатляющие улицы. Это дом …
Дом 1 комната в периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 173 м²
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Дом 3 спальни в agios georgios, Греция
Дом 3 спальни
agios georgios, Греция
3 ванных комнат
€ 1,450,000
Это две недавно построенные роскошные виллы на продажу в Ханье, Киссамос. Общая жилая площад…
Вилла 6 комнат в Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты в Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты в Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
215 м²
€ 485,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Дом 1 комната в периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 278 м²
€ 725,000
Вилла на продажу в Акротири Ханья, вилла 278 кв. м. разделена на 3 уровня. вилла расположена…
Дом 8 спален в периферия Крит, Греция
Дом 8 спален
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спал…
Дом 6 спален в периферия Крит, Греция
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 686 м²
€ 2,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Дом в периферия Крит, Греция
Дом
периферия Крит, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается коттедж общей площадью 350 кв.м. построенный на участке площадью 987 кв.м. и котор…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 263 м²
€ 785,000
Продается 3-этажная вилла площадью 263 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 2 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 160 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
180 м²
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 100 м²
€ 1,280,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 190 м²
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 200 м²
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 205 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 170 м² Количество этажей 3
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
140 м²
€ 310,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Дом 3 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 201 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 201 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 240 м²
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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