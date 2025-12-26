Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Коуноупидиана, Греция

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Коуноупидиана, Греция
Дом 4 спальни
Коуноупидиана, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Эта вилла для продажи находится в Agios Onoufrios, Akrotiri, Chania.Расположенная на спокойн…
$1,11 млн
Вилла 4 комнаты в Коуноупидиана, Греция
Вилла 4 комнаты
Коуноупидиана, Греция
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Современная роскошная вилла в Агιος Онуфриос – Наслаждайтесь атмосферой абсолютной элегантно…
$1,69 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Коуноупидиана, Греция
Вилла
Коуноупидиана, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Современная роскошная вилла в Агιος Онуфриос – Наслаждайтесь атмосферой абсолютной элегантно…
$1,70 млн
