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Жильё в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Ermionida
39
Municipal Unit of Kranidi
25
Municipality of Nafplio
14
Municipal Unit of Ermioni
10
Municipality of Argos and Mykines
7
Municipal Unit of Nafplio
6
Municipality of Epidaurus
5
Municipal Unit of Epidavros
4
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66 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 400,000
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 405,000
Коттедж 6 комнат в Ermioni, Греция
Коттедж 6 комнат
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 350,000
Дом 4 комнаты в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Цена по запросу
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 130,000
Дом 2 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Цена по запросу
Дом 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Цена по запросу
Дом 4 комнаты в Nea Tiryntha, Греция
Дом 4 комнаты
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален в Нафплион, Греция
Дом 5 спален
Нафплион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 590,000
Коттедж 3 спальни в dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Дом 3 комнаты в Nea Ephidauros, Греция
Дом 3 комнаты
Nea Ephidauros, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 119 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Студия 1 комната в Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни в dorouphi, Греция
Дом 4 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
€ 580,000
Дом 5 спален в Портохелион, Греция
Дом 5 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 205 м²
€ 450,000
Вилла 4 спальни в Palea Epidhavros, Греция
Вилла 4 спальни
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 185,000
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
€ 265,000
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 3 спальни
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Коттедж 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Коттедж 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 850,000
Вилла 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Коттедж 3 спальни в lakkes, Греция
Коттедж 3 спальни
lakkes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 430,000
Коттедж 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Коттедж 4 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 480,000
Таунхаус 3 спальни в Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Квартира 1 спальня в Astros Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Astros Beach, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 120,000
Таунхаус 3 спальни в Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Таунхаус 6 спален в Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
€ 470,000
Вилла 4 спальни в Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни
Petrothalassa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 7 спален в agios aimilianos, Греция
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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