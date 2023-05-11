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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Жильё в периферийная единица Арголида, Греция
Municipality of Ermionida
39
Municipal Unit of Kranidi
25
Municipality of Nafplio
14
Municipal Unit of Ermioni
10
Municipality of Argos and Mykines
7
Municipal Unit of Nafplio
6
Municipality of Epidaurus
5
Municipal Unit of Epidavros
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66 объектов найдено
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Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5
1
€ 400,000
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5
1
€ 405,000
Коттедж 6 комнат
Ermioni, Греция
6
1
€ 350,000
Дом 4 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
105 м²
Цена по запросу
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8
1
€ 130,000
Дом 2 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
2
2
98 м²
Цена по запросу
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
3
2
127 м²
Цена по запросу
Дом 4 комнаты
Nea Tiryntha, Греция
4
2
210 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален
Нафплион, Греция
6
5
1
€ 590,000
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
4
1
1
€ 140,000
Дом 3 комнаты
Nea Ephidauros, Греция
3
4
119 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6
4
1
€ 1,400,000
Студия 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
1
1
27 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни
dorouphi, Греция
5
4
295 м²
1
€ 580,000
Дом 5 спален
Портохелион, Греция
6
6
205 м²
€ 450,000
Вилла 4 спальни
Palea Epidhavros, Греция
6
3
1
€ 185,000
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
3
2
75 м²
1
€ 265,000
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12
7
1
Цена по запросу
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11
5
1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Petrothalassa Ermionis, Греция
5
3
1
€ 900,000
Коттедж 3 спальни
agios aimilianos, Греция
4
3
1
€ 850,000
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
6
2
1
€ 1,400,000
Коттедж 3 спальни
lakkes, Греция
5
2
1
€ 430,000
Коттедж 4 спальни
agios aimilianos, Греция
5
2
1
€ 480,000
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4
2
1
€ 265,000
Квартира 1 спальня
Astros Beach, Греция
2
1
1/1
€ 120,000
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4
2
1
€ 265,000
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
9
5
4
€ 470,000
Вилла 4 спальни
Petrothalassa, Греция
6
4
1
€ 3,500,000
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
8
4
1
€ 2,000,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция
с видом на горы
с видом на море
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