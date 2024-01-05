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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
4
159 м²
3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
3
1
130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
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Квартира 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
75 м²
ID Real Estate: 601774 - Центр, отремонтированная квартира на первом этаже КУПИТЬ жилую площ…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты пентхаус
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
119 м²
ID Недвижимость: 581716 - Коилада, квартира непрерывно на полу ПРОДАЕТСЯ Жилая площадь ок. 1…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с камином
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
48 м²
ID Недвижимость: 11710 - Παράλιο Άστρος, недавно построенная квартира на фасаде на этаже, ПР…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с камином
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
48 м²
ID Immobilien: 11708 - Παράλιο Άστρος, недавно построенная квартира на фасаде в 2. МАГАЗИН н…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с камином
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
46 м²
ID Недвижимость: 11709 - Παράλιο Άστρος, недавно построенная квартира на фасаде на первом эт…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
43 м²
ID Недвижимость: 621685 - Παράλιο Άστρος, Квартира на фасаде на мезонине, ПРОДАЖА Жилая площ…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
130 м²
ID Immobilien: 621679 - Παραλία Ιρίων, квартира на фасаде в 2. МАГАЗИН напольная жилая площа…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с камином, пентхаус
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
69 м²
Код недвижимости: 581591 - Квартира на продажу в центре Асини для € 95.000. Это 69 кв. Кварт…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
82 м²
Код недвижимости: 621564 - Квартира на продажу в Краниди Порточели за € 148.000. Это 82 кв. …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
127 м²
Код недвижимости: 1245 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Мезонет общей площадью 12…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с камином, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
85 м²
Код недвижимости: 601501 - Квартира на продажу в Аргос Центр для € 115.000. Это 85 кв. Кварт…
Цена по запросу
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Квартира 11 комнат с мебелью
периферия Пелопоннес, Греция
11
11
450 м²
Property Code: 581469 - Hotel FOR SALE in Asini Kantia for €700.000 . This 450 sq. m. furnis…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
5
2
150 м²
Код недвижимости: 581457 - Дом на продажу в Асини Ирия за € 680.000. Это 150 кв. м. Дом пост…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с лифтом, с охраной
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
50 м²
Код недвижимости: 58903 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенная 1 спальня, квартира общей площадью 5…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
53 м²
Код недвижимости: 601451 - Квартира на продажу в Северной Кинурии Xiropigado для € 80.000 . …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
65 м²
Код недвижимости: 611445 - Квартира на продажу в Краниди Порточели за € 150.000. Это 65 кв. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
60 м²
Код недвижимости: 611447 - Квартира на продажу в Краниди Центр € 165.000. Это 60 кв. Квартир…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с мебелью, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
65 м²
Код недвижимости: 581438 - Квартира на продажу в Epidavros Nea Epidavros для € 120.000. Это …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с камином, пентхаус
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
70 м²
ID Real Estate: 1929 - Koilada, дом для одной семьи непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жил…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
210 м²
Код недвижимости: 621433 - Здание на продажу в Asklipieio Ligourio за € 200.000. Это 210 кв.…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
130 м²
Property Code: 111 - Maisonette FOR SALE in Nafplio Lefkakia for €200.000 . This 130 sq. m. …
Цена по запросу
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Студия 1 комната пентхаус
Municipality of Nafplio, Греция
1
1
27 м²
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
80 м²
Код недвижимости: 1682 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, квартира общей площадью 80 кв.м, на 2-м этаже …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты с лифтом
периферия Пелопоннес, Греция
4
1
140 м²
Property Code: 58760 - Apartment FOR SALE in Argos Center for €50.000 Exclusivity. This 140 …
Цена по запросу
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Студия 1 комната с мебелью, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
40 м²
Код недвижимости: 60798 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Асини Толо за € 50.000. Это 40 кв. м. Студия по…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с охраной, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
92 м²
Код недвижимости: 1823 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Квартира общей площадью 92 кв.м, 2 уровни Nafp…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната с кладовой, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
1
1
60 м²
Код недвижимости: 1852 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, квартира общей площадью 60 кв.м, на 3-м этаже …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты с кладовой, пентхаус
периферия Пелопоннес, Греция
4
1
122 м²
Код недвижимости: 58882 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, квартира общей площадью 122 кв.м, на 1-м подн…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция
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