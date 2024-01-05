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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
7
5
190 м²
2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
8
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Epidaurus, Греция
5
164 м²
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
5
125 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
6
2
215 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой
Municipality of Nafplio, Греция
2
2
98 м²
Property Code: 11910 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Kavos for €127.000 . This 98 sq.…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
3
2
127 м²
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
4
3
175 м²
ID Real Estate: 11777 - Agios Aimilianos, дом на одну семью на фасаде на мезонине, ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
100 м²
ID Real Estate: 621765 - Epano Epidavros, коммерческое здание непрерывно на первом этаже ПРО…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат с лифтом, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
6
6
426 м²
ID Недвижимость: 621712 - Παράλιο Άστρος, бизнес-здание непрерывно 3 КУПИТЬ полы Жилая площа…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
175 м²
ID Недвижимость: 621711 - Παράλιο Άστρος, Мезонет воздушный 3 КУПИТЬ КУПИТЬ жилую площадь ок…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с мебелью, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
80 м²
ID Real Estate: 581703 - Petrothalassa, дом на одну семью непрерывно на возвышенном мезонине…
Цена по запросу
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Дом
периферия Пелопоннес, Греция
4 146 м²
ID недвижимость. 11692 - Λευκάκια, земля будет продаваться . Жилая площадь ок. 4146 м2, - це…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
100 м²
ID Real Estate: 11674 - Λευκάκια, мезонет непрерывно на мезонине, ПРОДАЕТСЯ жилая площадь ок…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с мебелью
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
135 м²
ID Недвижимость: 581661 - Agios Adrianos, дом на одну семью Не закреплен на первом этаже ПРО…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
140 м²
ID Недвижимость: 11658 - Αρχαία Επίδαυρος, мезонет непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жила…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
162 м²
ID недвижимость. 11656 - Κέντρο, ПРОДАВАТЬ земельный участок . Жилая площадь ок. 7000 м2, - …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
480 м²
ID Real Estate: 1267 - Лефкакия, дом на одну семью непрерывно 2 КУПИТЬ этажи Жилая площадь о…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
210 м²
ID Недвижимость: 11622 - Αγία Κυριακή, Мезонет непрерывно 3 КУПИТЬ полы Жилая площадь ок. 21…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
170 м²
ID Real Estate: 621618 - Φούρνοι, Дом на одну семью на фасаде на мезонине ПРОДАЕТСЯ Жилая пл…
Цена по запросу
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Дом 1 комната с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
1
75 м²
ID недвижимость: 11735 - центр, квартира непрерывно на 3-м. КУПИТЬ жилую площадь ок. 118 м2,…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
5
3
400 м²
Код недвижимости: 621607 - Дом для продажи в Epidavros Archaia Epidavros для € 250.000 . Это…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
118 м²
Код недвижимости: 1254 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia для € 75.000. Это 118 кв. Дом пос…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
4
2
164 м²
Код недвижимости: 11596 - Мезонет на продажу в Epidavros Archaia Epidavros за € 410.000. Это…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
115 м²
Код недвижимости: 11582 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 215.000. Это 115 кв. м. Дом…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с мебелью, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
100 м²
Код недвижимости: 11579 - Дом для продажи в Epidavros Archaia Epidavros для € 420.000 . Это …
Цена по запросу
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Дом 5 комнат с камином
периферия Пелопоннес, Греция
5
2
240 м²
Код недвижимости: 581577 - Дом на продажу в Нафплио Лефкакия за € 450.000 . Это 240 кв. Дом…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с мебелью, с камином, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
117 м²
Код недвижимости: 11567 - Дом на продажу в центре Асини за € 180.000. Это 117 кв. м. Дом пос…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
120 м²
Код недвижимости: 1246 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Nafplio Aria за € 230.000. Это 120 кв. м. Мезон…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
3
2
105 м²
Код недвижимости: 581538 - Дом на продажу в Неа Тиринта Тиринта для € 207.000 . Это 105 кв. …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция
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