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Дома в периферийная единица Арголида, Греция

виллы
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таунхаусы
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174 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Epidaurus, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
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Grekodom Development
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Дом 2 комнаты с камином, с кладовой в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Property Code: 11910 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Kavos for €127.000 . This 98 sq.…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
ID Real Estate: 11777 - Agios Aimilianos, дом на одну семью на фасаде на мезонине, ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
ID Real Estate: 621765 - Epano Epidavros, коммерческое здание непрерывно на первом этаже ПРО…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат с лифтом, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 6 комнат с лифтом, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 426 м²
ID Недвижимость: 621712 - Παράλιο Άστρος, бизнес-здание непрерывно 3 КУПИТЬ полы Жилая площа…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
ID Недвижимость: 621711 - Παράλιο Άστρος, Мезонет воздушный 3 КУПИТЬ КУПИТЬ жилую площадь ок…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с мебелью, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с мебелью, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
ID Real Estate: 581703 - Petrothalassa, дом на одну семью непрерывно на возвышенном мезонине…
Цена по запросу
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Дом в периферия Пелопоннес, Греция
Дом
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 4 146 м²
ID недвижимость. 11692 - Λευκάκια, земля будет продаваться . Жилая площадь ок. 4146 м2, - це…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
ID Real Estate: 11674 - Λευκάκια, мезонет непрерывно на мезонине, ПРОДАЕТСЯ жилая площадь ок…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с мебелью в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 3 комнаты с мебелью
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
ID Недвижимость: 581661 - Agios Adrianos, дом на одну семью Не закреплен на первом этаже ПРО…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
ID Недвижимость: 11658 - Αρχαία Επίδαυρος, мезонет непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жила…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
ID недвижимость. 11656 - Κέντρο, ПРОДАВАТЬ земельный участок . Жилая площадь ок. 7000 м2, - …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
ID Real Estate: 1267 - Лефкакия, дом на одну семью непрерывно 2 КУПИТЬ этажи Жилая площадь о…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
ID Недвижимость: 11622 - Αγία Κυριακή, Мезонет непрерывно 3 КУПИТЬ полы Жилая площадь ок. 21…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 3 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
ID Real Estate: 621618 - Φούρνοι, Дом на одну семью на фасаде на мезонине ПРОДАЕТСЯ Жилая пл…
Цена по запросу
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Дом 1 комната с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 1 комната с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 1
Площадь 75 м²
ID недвижимость: 11735 - центр, квартира непрерывно на 3-м. КУПИТЬ жилую площадь ок. 118 м2,…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 5 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Код недвижимости: 621607 - Дом для продажи в Epidavros Archaia Epidavros для € 250.000 . Это…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Код недвижимости: 1254 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia для € 75.000. Это 118 кв. Дом пос…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Код недвижимости: 11596 - Мезонет на продажу в Epidavros Archaia Epidavros за € 410.000. Это…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 3 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Код недвижимости: 11582 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia за € 215.000. Это 115 кв. м. Дом…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с мебелью, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с мебелью, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Код недвижимости: 11579 - Дом для продажи в Epidavros Archaia Epidavros для € 420.000 . Это …
Цена по запросу
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Дом 5 комнат с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 5 комнат с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 581577 - Дом на продажу в Нафплио Лефкакия за € 450.000 . Это 240 кв. Дом…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с мебелью, с камином, с тентами в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с мебелью, с камином, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Код недвижимости: 11567 - Дом на продажу в центре Асини за € 180.000. Это 117 кв. м. Дом пос…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 3 комнаты с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Код недвижимости: 1246 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Nafplio Aria за € 230.000. Это 120 кв. м. Мезон…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 3 комнаты с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Код недвижимости: 581538 - Дом на продажу в Неа Тиринта Тиринта для € 207.000 . Это 105 кв. …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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