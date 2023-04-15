Купить квартиру в Батуми, Грузия

Особенности и преимущества покупки квартиры в Батуми
Батуми — один из самых популярных курортных городов Грузии с отлично развитой инфраструктурой, чистыми пляжами, живописными пейзажами.
Какие самые популярные районы Батуми для покупки квартир
Наиболее востребованы апартаменты в Батуми в старой части города с узкими улочками из брусчатки, неповторимой архитектурой, уютными небольшими двориками. Самая дорогая недвижимость города находится на проспекте Руставели, где останавливаются обеспеченные туристы. Среди желающих жить максимально близко к морю по адекватной цене большой популярностью пользуется район Шериф Химшиашвили.
Сколько в среднем стоят квартиры в Батуми
Купить квартиру в Батуми можно по цене от 18 тыс. евро. За эти деньги можно выбрать небольшую обустроенную студию площадью до 30 м². В новых домах средняя стоимость квартиры за м² — 720 евро, во вторичном фонде прайс немного дешевле — 660 евро. Окончательная стоимость квартир в Батуми зависит от состояния и расположения объекта. Чем красивее вид из окна и ближе апартаменты к морю, тем выше цена.
Можно ли получить ВНЖ в Грузии при покупке недвижимости
Покупка квартиры в Батуми — это не только отличная инвестиция, но и возможность сразу получить вид на жительство. Стоимость недвижимости не должна быть ниже 100 тыс. евро. Продажа апартаментов в Батуми проводится без длительной бумажной волокиты. При желании сделку можно оформить удаленно, воспользовавшись услугами посредников.