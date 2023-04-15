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Купить квартиру в Батуми, Грузия

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2 205 объектов найдено
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 4 Этаж
€ 43,000
Продается новая студия в 100 метрах от моря в жилом комплексе Guru Residence. Квартира полно…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 7 Этаж
€ 68,447
Продается уютная обустроенная квартира с отдельной спальней в центральной части города, в пе…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 7 Этаж
€ 74,751
В продаже просторная, полностью укомплектованная квартира с 2-мя отдельными спальнями на ули…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 21 Этаж
€ 35,124
Отличная квартира с хорошей локацией, рядом стадион, супермаркет Carrefour, остановки общест…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 13 Этаж
€ 52,056
Продается квартира. Расположена на 13 этаже. Хорошая локация на Новом Бульваре, всё в …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 16 Этаж
€ 147,701
Квартира премиум класса с отдельной спальней. Первая линия, до моря 80 метров. Визитна…
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Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 16 Этаж
€ 126,086
Квартира премиум класса с отдельной спальней. Первая линия, до моря 80 метров. Визитна…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 19 Этаж
€ 49,534
Продажа - просторная, светлая студия. Комплекс New Wave. Площадь 33,8 кв. м. Напрот…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 13 Этаж
€ 49,084
Построенные и жилое здание в центре города. В шаговой доступности море и пляж, поющие фон…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 17 Этаж
€ 71,149
Квартира с отличным ремонтом, полностью оснащённая техникой и мебелью, на 17 этаже нового жи…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 14 Этаж
€ 81,056
Отличное расположение, вся нужная инфраструктура рядом (супермаркет школа детский сад). Заме…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 7 Этаж
€ 126,086
Продается квартира в премиальном доме Best Western. 300 м до моря. С новым ремонтом и видом …
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 16 Этаж
€ 101,770
Мебель и техника остается. Изолированная кухня. 3 балкона. 2 школы рядом. Хороша…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 11 Этаж
€ 28,595
Продается студия. Расположена на 11 этаже. Оборудована мебелью и техникой для жизни ил…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 20 Этаж
€ 126,086
Продается трёхкомнатная квартира Батуми. В квартире огромная кухня-гостиная, две просторн…
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 81,056
Продается 3-комнатная квартира в Батуми с мебелью и техникой. В квартире две отдельные сп…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 14 Этаж
€ 112,577
Продается концептуальная квартира "Дар SMART INDUSTRIAL" в Батуми, в самом престиж…
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 22 Этаж
€ 48,633
Жилой комплекс «Gumbati in Kheivani» построен в самом развитом районе Батуми, в …
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 30 Этаж
€ 42,428
Продается студия в центре с видом на море в Orbi City. Первая линия.   Поможем…
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2 Этаж
€ 64,349
Продается квартира с мебелью в Orbi Plaza. 2 этаж. Рядом с морем. Остаётся бытовая …
Квартира 2 спальнив Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 3 Этаж
€ 58,441
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 5 Этаж
€ 58,000
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3 Этаж
€ 50,254
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 5 Этаж
€ 43,680
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 6 Этаж
€ 65,025
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 6 Этаж
€ 43,491
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 6 Этаж
€ 59,138
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 6 Этаж
€ 50,308
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Студия 1 спальняв Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 6 Этаж
€ 33,143
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Квартира 1 спальняв Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 7 Этаж
€ 32,457
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Особенности и преимущества покупки квартиры в Батуми

Батуми — один из самых популярных курортных городов Грузии с отлично развитой инфраструктурой, чистыми пляжами, живописными пейзажами. 

Какие самые популярные районы Батуми для покупки квартир

Наиболее востребованы апартаменты в Батуми в старой части города с узкими улочками из брусчатки, неповторимой архитектурой, уютными небольшими двориками. Самая дорогая недвижимость города находится на проспекте Руставели, где останавливаются обеспеченные туристы. Среди желающих жить максимально близко к морю по адекватной цене большой популярностью пользуется район Шериф Химшиашвили. 

Сколько в среднем стоят квартиры в Батуми

Купить квартиру в Батуми можно по цене от 18 тыс. евро. За эти деньги можно выбрать небольшую обустроенную студию площадью до 30 м². В новых домах средняя стоимость квартиры за м² — 720 евро, во вторичном фонде прайс немного дешевле — 660 евро. Окончательная стоимость квартир в Батуми зависит от состояния и расположения объекта. Чем красивее вид из окна и ближе апартаменты к морю, тем выше цена. 

Можно ли получить ВНЖ в Грузии при покупке недвижимости

Покупка квартиры в Батуми — это не только отличная инвестиция, но и возможность сразу получить вид на жительство. Стоимость недвижимости не должна быть ниже 100 тыс. евро. Продажа апартаментов в Батуми проводится без длительной бумажной волокиты. При желании сделку можно оформить удаленно, воспользовавшись услугами посредников.

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