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166 объектов найдено
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
Напишите нам по любым вопросам!!!
€41,273
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
36 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€65,237
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
39 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€55,969
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
31 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€59,149
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
32 м²
3
Radisson Blue Apartments Radisson Hotel Group — одна из крупнейших гостиничных компаний, …
€102,302
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
45
Альянс Центрополис это уникальный проект, который совмещает международный гостиничный бренд …
€93,907
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
1
1
32 м²
6/37
Квартира-студия в апарт-отеле бизнес-класса в центре города под брендом Holiday Inn. Белы…
€34,890
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1
2
40 м²
4/8
ЖК Ande Tower в Батуми – это 18-этажное здание, построенное по монолитно-каркасной технологи…
€39,069
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
1
1
37 м²
4
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€36,979
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
1
1
34 м²
5
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€33,881
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
1
1
32 м²
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€32,182
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€25,473
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
29 м²
9/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€25,733
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
31 м²
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
€22,276
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
30 м²
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
€21,697
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
31 м²
11
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. И…
€29,097
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
30 м²
10
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. И…
€27,621
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
30 м²
11
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. И…
€28,716
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
30 м²
10
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. И…
€27,076
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€25,690
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
31 м²
4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€24,505
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
30 м²
4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€24,030
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
30 м²
4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€23,951
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
36 м²
6
Real Palace Blue расположен рядом с Новым Бульваром, в спокойном, тихом и зелёном районе, в …
€29,603
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
36 м²
6
Real Palace Blue расположен рядом с Новым Бульваром, в спокойном, тихом и зелёном районе, в …
€29,275
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
34 м²
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€24,714
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
34 м²
3
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€26,258
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
35 м²
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€25,222
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€22,351
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
37 м²
2/4
Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для всей семьи! От всемирн…
€88,115
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