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Квартиры-студии в Батуми, Грузия

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1 176 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/19
❗️СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ❗️ Уникальный Лот - Студия с Премиум Комплектацией в Комплексе - La Bat…
$39,900
НДС
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$114,022
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$112,040
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 20/25
Продаётся уютная студия с прямым видом на море в элитном жилом комплексе NBG Panorama. В кв…
$64,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$21,615
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$33,500
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TekceTekce
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$65,550
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English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$90,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Жизнь у моря, где природа встречается с комфортом: Ваш идеальный дом в Solo Residence Бат…
$29,222
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6
Продается просторная студия в новом жилом комплексе на Новом бульваре. White House – 30-э…
$43,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12
Продажа квартиры-студии в ORBI Beach Tower.   Площадь: 28 м2, 12 этаж.   Квартир…
$42,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 15
Продается квартира с видом на море в комплексе Rainbow.   Площадь: 27,1 м2, 15 этаж. …
$50,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3
Продажа студии в элитном жилом комплексе White Sales.   Площадь: 31 м2, 3 этаж.   …
$63,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Sea Zone - жилой и инвестиционный комплекс премиум-класса в Батуми, в 50 метрах от моря, с п…
$43,200
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/6
Citron Orange - новый элитный жилой комплекс, который находится в районе Нового бульвара. …
$35,100
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Жилой комплекс Felicia представляет собой воплощение современного комфорта и роскоши в одном…
$30,495
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Lux Residence — новый жилой комплекс, состоящий из 20-этажного здания, расположенный в 400 м…
$35,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Жизнь у моря, где природа встречается с комфортом: Ваш идеальный дом в Solo Residence Бат…
$29,222
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
GWG Batumi - жилой комплекс премиум-класса, расположенный в Батуми, в 500 метрах от моря, в …
$40,965
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$22,032
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$42,560
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$21,615
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Grand Botanico Residence - жилой комплекс премиум-класса в одном из самых перспективных райо…
$39,294
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Рассрочка до 4 лет. Первый взнос 30%.   Red – жилой комплекс, находящийся в 500 мет…
$32,300
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Park Tower — роскошный многофункциональный пятизвездочный отельный комплекс. Park Tower — ко…
$48,533
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4
Tekto Franco - современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, предлагающий комфортаб…
$34,138
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10/15
Студия «под ключ» на 10-ом этаже в готовом бизнес апарт-отеле в 300 метрах от берега Черного…
$75,124
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 19/21
Продаётся просторная и светлая студия с дизайнерским ремонтом и захватывающим видом в элитно…
$66,500
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/15
🏠Комплекс: ELT La Quinta  🏢Кол-во комнат: 1 📏Площадь: 35,52m² 🏬Этаж: 2 👷🏻‍♂️Отделка: под…
$52,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/20
студия 36м2 Этаж 11 Ул. Нижарадзе 5 Вид на море  Первая береговая линия Новый бульвар.…
$62,000
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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