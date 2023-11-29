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Квартиры-студии в Батуми, Грузия

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166 объектов найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
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€41,273
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Flatiko LLC
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€65,237
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Flatiko LLC
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€55,969
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Flatiko LLC
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€59,149
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Flatiko LLC
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
Radisson Blue Apartments Radisson Hotel Group — одна из крупнейших гостиничных компаний, …
€102,302
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 45
Альянс Центрополис это уникальный проект, который совмещает международный гостиничный бренд …
€93,907
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/37
Квартира-студия в апарт-отеле бизнес-класса в центре города под брендом Holiday Inn. Белы…
€34,890
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/8
ЖК Ande Tower в Батуми – это 18-этажное здание, построенное по монолитно-каркасной технологи…
€39,069
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Real Estate AVANGARD
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€36,979
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€33,881
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€32,182
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€25,473
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€25,733
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RECOM
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
€22,276
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Casa di Batumi - 18-этажный жилой комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Но…
€21,697
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 11
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
€29,097
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 10
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
€27,621
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 11
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
€28,716
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 10
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
€27,076
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€25,690
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€24,505
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€24,030
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические …
€23,951
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6
Real Palace Blue расположен рядом с Новым Бульваром, в спокойном, тихом и зелёном районе, в …
€29,603
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6
Real Palace Blue расположен рядом с Новым Бульваром, в спокойном, тихом и зелёном районе, в …
€29,275
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€24,714
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€26,258
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€25,222
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Жилой комплекс Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой при…
€22,351
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Батуми, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для всей семьи! От всемирн…
€88,115
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Atlas property
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на море
с видом на горы
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