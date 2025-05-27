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Квартиры с бассейном в Батуми, Грузия

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377 объектов найдено
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 14
Продается большая студия в элитном  комплексе Белые паруса ("White Sails").  Блок Е.  Этаж…
$68,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
$43,550
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7
Добро пожаловать в новый жилой комплекс  в самом сердце Грузии — месте, где мечты становятся…
$78,300
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 10
Новые квартиры в готовом доме у моря, рядом с Ботаническим садом. 250 метров до моря. …
$46,880
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 9/21
Комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, построенных по европейским ста…
$86,850
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6
Жилой комплекс премиум-класса, расположенный в Батуми, в 500 метрах от моря, в районе Нового…
$39,900
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
Новые квартиры в готовом доме у моря, рядом с Ботаническим садом. 250 метров до моря. …
$40,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 14
Старт продаж! Самые лучшие и выгодные цены! Не упустите свой шанс приобрести свою мечту орос…
$71,800
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Мечтатет о жи…
$34,320
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3
Современный жилой дом в Батуми, с видом на море и горы в одной минуте от пляжа. Отличное кач…
$40,300
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
Добро пожаловать в прекрасный город Батуми - один из самых популярных туристических направле…
$58,245
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 7
Продается потрясающая, большая квартира с панорамным видом на море, которую никто и никогда …
$350,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/16
Предлагаем уникальное предложение — старт продаж квартир в новом жилом комплексе! Сейчас цен…
$34,980
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7
Добро пожаловать в жилой комплекс  в живописном Батуми! Вы мечтали о недвижимости у моря?…
$32,220
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 10/40
40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на проспекте Там…
$94,800
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/9
Ваше идеальное жилье у моря уже ждет вас в самом сердце Батуми! Новый премиум жилой компл…
$47,223
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/15
15-этажный апарт-отель на Новом Бульваре в 300 метрах от моря Комплекс включает в себя: …
$74,865
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
Жилой дом бизнес-класса в Батуми в сердце событий! Место, где внимательно продумана кажда…
$36,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в самом сердце Грузии - месте, где мечты становятся …
$78,300
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Открылся старт продаж в экологически чистом районе Батуми, на Новом Бульваре, в 400 метрах о…
$44,900
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9
Продаётся квартира на 9 этаже корпуса Б. Общая площадь составляет 35.6 квадратных метров. Кв…
$37,380
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/15
L-Quarter ( Л-Квартал) - строиться на 7 гектарах земли на Новом Бульваре в Батуми. Комплекс …
$59,500
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/14
Представьте себе уютное место, где морской бриз сливается с комфортом современной жизни. Доб…
$57,330
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7
Жилой комплекс на берегу Черного моря. Расположен в нескольких километрах от центра Батуми в…
$62,999
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7
Комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, построенных по европейским ста…
$73,340
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/22
Сочетание приватности квартиры с удобствами и услугами отеля. Идеально подходит как для крат…
$37,793
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
Добро пожаловать в прекрасный город Батуми - один из самых популярных туристических направле…
$56,000
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Современный жилой дом в Батуми, с видом на море и горы в одной минуте от пляжа. Отличное кач…
$57,200
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
Открылся старт продаж в экологически чистом районе Батуми, на Новом Бульваре, в 400 метрах о…
$37,800
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/11
Рассрочка до 2 лет. Загородный жилой комплекс с современной инфраструктурой, состоящий из…
$50,065
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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