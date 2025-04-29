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Квартиры с гаражом в Батуми, Грузия

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31 объект найдено
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня!   Многофункциональный комплекс…
$106,920
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 12/15
THERME&SPA RESIDENCE. ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА МОРЕ! ДВЕ СПАЛЬНИ!   Многофункциональный компл…
$218,400
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/19
The exclusive investment complex, Piazza Residence, is located in the city's most prestigiou…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
После месяцев исследований мы наконец нашли следующее потрясающее предложение в процветающем…
$56,062
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня!   Многофункциональный комплекс…
$106,920
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 20/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$280,459
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$173,557
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/21
? LEMONGARDEN RESIDENCE & SPA — это  уютный жилой комплекс в Батуми, в районе Нового бульвар…
$1,080
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 13/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня!   Многофункциональный комплекс…
$109,000
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Квартира 4 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Наша последняя победа Сделка в Буминг Батуми - полностью меблированные, негабаритные, апарта…
$128,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$345,981
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 16/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$203,273
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 15/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$365,101
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 16/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$402,708
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 17/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$215,607
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/20
$164,685
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Этаж 11/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня!   Многофункциональный комплекс…
$109,000
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 13/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня!   Многофункциональный комплекс…
$116,750
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 15/20
$200,641
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$280,978
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$282,707
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5
🔥 Пресейл🔥 350  метров от береговой линии, район нового бульвара. Сдача с инфраструкту…
$37,200
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 18/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$275,098
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/20
$186,388
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Этаж 13/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 2 спальни!   Многофункциональный комплекс…
$218,400
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 13/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня!   Многофункциональный комплекс…
$109,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/40
Мы объявляем скидку на первые 50 квартир в инвестиционном проекте PANORAMA в Батуми много…
$84,000
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 7
Продается потрясающая, большая квартира с панорамным видом на море, которую никто и никогда …
$350,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$357,437
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 11/17
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня!   Многофункциональный комплекс…
$109,000
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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