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Квартиры около гольф-клуба в Батуми, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 11
Брендовая недвижимость на насыпном ОСТРОВЕ BATUMI ISLAND Насыпная территория в море в р…
$346,393
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с гаражом
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с террасой
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с видом на озеро
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