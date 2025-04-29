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Квартиры с видом на горы в Батуми, Грузия

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905 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
$58,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 15/20
Продается просторная квартира в Батуми с 2 спальнями и видом на море! Парковочное место в…
$105,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6
Продается просторная студия в новом жилом комплексе на Новом бульваре. White House – 30-э…
$43,000
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 15/18
Продается квартира 2+1 в новом комплексе BI Residence.   Площадь: 66.3 м2, 15 этаж. …
$73,500
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/20
Продажа квартиры с отдельной спальней. Из окон квартиры открывается вид на море и аджарск…
$66,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 11/20
Продается квартира с отдельной спальней на первой линии от моря!   Площадь: 41,6 м2, 1…
$63,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$57,915
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Tekto Franco - современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, предлагающий комфортаб…
$124,344
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
$58,513
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8
36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного моря. Здание раз…
$63,595
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6
Жилой комплекс  расположен районе Старого города. Он находится в 850 м. от моря, неподалеку …
$33,174
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/10
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$35,424
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6
Элитный жилой дом с собственным пляжем и рестораном на берегу моря в Батуми! Все квартиры…
$39,390
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 15/20
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
$58,608
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/15
L-Quarter ( Л-Квартал) - строиться на 7 гектарах земли на Новом Бульваре в Батуми. Комплекс …
$59,500
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 16/17
Продается 3-комнатная квартира в Батуми в 1 километре от моря. Квартира расположена на 16…
$60,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 22/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$86,982
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/13
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
$46,600
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 5/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$282,026
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6
Сделайте первый шаг к своему новому дому! Это так просто! Комплекс является первым жилым …
$46,500
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Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 14/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас!  Мы создали все для комфортной жизн…
$76,780
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
Эксклюзивное предложение у самого моря. Апартаменты с видом на море. Первая береговая …
$67,979
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 25/45
Надежная инвестиция в мировой бренд Комплекс под управлением всемирно-известного отельног…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня!   Многофункциональный комплекс…
$106,920
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$80,528
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/17
Новый элитный жилой комплекс  сочетает в себе качественное жилье, транспортную доступность и…
$40,300
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/29
Предлагаем беспроцентную  рассрочку на 48 месяцев !! Современный комплекс где роскошь вст…
$48,533
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
Уникальный многофункциональный комплекс, предоставляющий инвесторам уникальную возможность с…
$54,780
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
$37,479
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/13
13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. Из Вашей будущей кв…
$36,180
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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