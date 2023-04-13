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Купить квартиру в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

Grasse
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476 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
123 м²
€ 1,090,000
Ницца - Центр - В красивом здании 1949 года. Светлые и комфортабельные апартаменты, отремонт…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
155 м²
€ 895,000
Порт - Гарибальди, прекрасно расположенный в самом сердце порта и Гарибальди, очень красивая…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
86 м²
€ 810,000
Великолепная 4 - комнатная квартира, 86 кв. М, с лифтом, на 2 этаже 3, в красивой резиденции…
Квартирав Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
187 м²
€ 1,197,000
Квартира 2 спальнив Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
131 м²
€ 2,750,000
ЭКСКЛЮЗИВ. Michaël Zingraf Real Estate Nice предлагает вам роскошный отель типа "постель и з…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
83 м²
€ 939,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу, расположенная в самом сердце м…
Квартира 4 спальнив Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
300 м²
€ 3,772,000
Исключительная квартира в особняке 19-го века, расположенном в районе Фаброн в Ницце, прекра…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
117 м²
€ 1,225,000
Cimiez, в одном из самых востребованных районов Ниццы: великолепная 5-комнатная двухуровнева…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
125 м²
€ 2,580,000
Расположенный в Мон-Бороне, одном из самых престижных и востребованных районов Ниццы, красив…
Квартира 2 спальнив Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
115 м²
€ 1,250,000
В роскошной охраняемой резиденции с бассейном, расположенной рядом с Вильфраншем - Sur - Mer…
Пентхаус 2 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
80 м²
€ 2,250,000
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
152 м²
€ 3,200,000
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
Пентхаус 4 спальнив Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
144 м²
€ 852,000
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
92 м²
€ 1,580,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
Квартирав Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
90 м²
€ 3,380,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
Квартира 5 спаленв Ле-Канне, Франция
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
336 м²
€ 1,850,000
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
Квартира 4 спальнив Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
170 м²
€ 3,150,000
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
Квартира 4 спальнив Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
147 м²
€ 1,155,000
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
140 м²
€ 1,790,000
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
Квартира 5 спаленв Канны, Франция
Квартира 5 спален
Канны, Франция
199 м²
€ 2,700,000
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
Квартира 4 спальнив Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
220 м²
€ 3,490,000
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
95 м²
€ 889,000
Расположенные на знаменитой улице Антиб, в нескольких шагах от Дворца Конгрессов, мы предлаг…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
186 м²
€ 1,990,000
CANNES OXFORD : Расположен в престижном районе Оксфорда, недалеко от центра города и пляже…
Квартира 3 спальнив Кап-д’Ай, Франция
Квартира 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
87 м²
€ 1,800,000
Великолепная новая квартира около 87 кв.м., расположенная в бывшем дворце в жилом районе Ла …
Квартира 2 спальнив Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
75 м²
€ 2,490,000
REF: 062022-002. Красиво отремонтированная 2-комнатная квартира площадью 75 м2 с прекрасным …
Квартира 2 спальнив Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
96 м²
€ 1,150,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в жилом районе п…
Квартира 4 спальнив Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
180 м²
€ 3,190,000
Исключительный пентхаус, полностью отремонтированный, с частным бассейном на террасе на том …
Квартира 6 спаленв Канны, Франция
Квартира 6 спален
Канны, Франция
248 м²
€ 3,200,000
Большая квартира ок. 248 кв.м. расположен на бульваре Круазетт, большая терраса и частный са…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
158 м²
€ 2,500,000
Расположен на последнем этаже, двухуровневая квартира 160 м2 с исключительным видом на море …
Пентхаус 3 спальнив Ницца, Франция
Пентхаус 3 спальни
Ницца, Франция
110 м²
€ 1,650,000
Эта недвижимость предлагается для продажи Côte d'Azur International Realty. В самом сердце "…

Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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