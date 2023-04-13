Франция
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках во Франции
Новые дома во Франции
Все новостройки во Франции
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики во Франции
Жилая
Квартира во Франции
Пентхаус
Дом во Франции
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки во Франции
Элитная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость во Франции
Отель
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость во Франции
Найти агента во Франции
Агентства недвижимости во Франции
Агенты во Франции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции во Франции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Франция
Метрополия Франции
Квартиры
Купить квартиру в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
Grasse
366
Ницца
59
Draguignan
12
Marseille
7
Валлорис
4
Канны
4
Avignon
3
Босолей
3
Антиб
2
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
476 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
123 м²
€ 1,090,000
Ницца - Центр - В красивом здании 1949 года. Светлые и комфортабельные апартаменты, отремонт…
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
155 м²
€ 895,000
Порт - Гарибальди, прекрасно расположенный в самом сердце порта и Гарибальди, очень красивая…
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
86 м²
€ 810,000
Великолепная 4 - комнатная квартира, 86 кв. М, с лифтом, на 2 этаже 3, в красивой резиденции…
Квартира
Ницца, Франция
187 м²
€ 1,197,000
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
131 м²
€ 2,750,000
ЭКСКЛЮЗИВ. Michaël Zingraf Real Estate Nice предлагает вам роскошный отель типа "постель и з…
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
83 м²
€ 939,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу, расположенная в самом сердце м…
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
300 м²
€ 3,772,000
Исключительная квартира в особняке 19-го века, расположенном в районе Фаброн в Ницце, прекра…
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
117 м²
€ 1,225,000
Cimiez, в одном из самых востребованных районов Ниццы: великолепная 5-комнатная двухуровнева…
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
125 м²
€ 2,580,000
Расположенный в Мон-Бороне, одном из самых престижных и востребованных районов Ниццы, красив…
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
115 м²
€ 1,250,000
В роскошной охраняемой резиденции с бассейном, расположенной рядом с Вильфраншем - Sur - Mer…
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
80 м²
€ 2,250,000
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
152 м²
€ 3,200,000
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
144 м²
€ 852,000
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
92 м²
€ 1,580,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
Квартира
Канны, Франция
90 м²
€ 3,380,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
336 м²
€ 1,850,000
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
170 м²
€ 3,150,000
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
147 м²
€ 1,155,000
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
140 м²
€ 1,790,000
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
Квартира 5 спален
Канны, Франция
199 м²
€ 2,700,000
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
220 м²
€ 3,490,000
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
95 м²
€ 889,000
Расположенные на знаменитой улице Антиб, в нескольких шагах от Дворца Конгрессов, мы предлаг…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
186 м²
€ 1,990,000
CANNES OXFORD : Расположен в престижном районе Оксфорда, недалеко от центра города и пляже…
Квартира 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
87 м²
€ 1,800,000
Великолепная новая квартира около 87 кв.м., расположенная в бывшем дворце в жилом районе Ла …
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
75 м²
€ 2,490,000
REF: 062022-002. Красиво отремонтированная 2-комнатная квартира площадью 75 м2 с прекрасным …
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
96 м²
€ 1,150,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в жилом районе п…
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
180 м²
€ 3,190,000
Исключительный пентхаус, полностью отремонтированный, с частным бассейном на террасе на том …
Квартира 6 спален
Канны, Франция
248 м²
€ 3,200,000
Большая квартира ок. 248 кв.м. расположен на бульваре Круазетт, большая терраса и частный са…
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
158 м²
€ 2,500,000
Расположен на последнем этаже, двухуровневая квартира 160 м2 с исключительным видом на море …
Пентхаус 3 спальни
Ницца, Франция
110 м²
€ 1,650,000
Эта недвижимость предлагается для продажи Côte d'Azur International Realty. В самом сердце "…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
16
Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты