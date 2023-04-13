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Купить недвижимость в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

Grasse
832
Draguignan
154
Ницца
154
Антиб
26
Валлорис
23
Avignon
7
Marseille
7
Apt
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1 226 объектов найдено
Дом 10 комнатв Le Thor, Франция
Дом 10 комнат
Le Thor, Франция
10 Количество комнат 580 м²
Цена по запросу
Дом 6 комнатв Avignon, Франция
Дом 6 комнат
Avignon, Франция
6 Количество комнат 341 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Сент-Максим, Франция
Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
1 ванных комнат 180 м²
€ 2,995,000
Красивая 5 - комнатная вилла с бассейном и видом на море на деревню Сен-Тэг1> Тропе для прод…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
123 м²
€ 1,090,000
Ницца - Центр - В красивом здании 1949 года. Светлые и комфортабельные апартаменты, отремонт…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
155 м²
€ 895,000
Порт - Гарибальди, прекрасно расположенный в самом сердце порта и Гарибальди, очень красивая…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
86 м²
€ 810,000
Великолепная 4 - комнатная квартира, 86 кв. М, с лифтом, на 2 этаже 3, в красивой резиденции…
Квартирав Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
187 м²
€ 1,197,000
Квартира 2 спальнив Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
131 м²
€ 2,750,000
ЭКСКЛЮЗИВ. Michaël Zingraf Real Estate Nice предлагает вам роскошный отель типа "постель и з…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
83 м²
€ 939,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу, расположенная в самом сердце м…
Квартира 4 спальнив Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
300 м²
€ 3,772,000
Исключительная квартира в особняке 19-го века, расположенном в районе Фаброн в Ницце, прекра…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
117 м²
€ 1,225,000
Cimiez, в одном из самых востребованных районов Ниццы: великолепная 5-комнатная двухуровнева…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
125 м²
€ 2,580,000
Расположенный в Мон-Бороне, одном из самых престижных и востребованных районов Ниццы, красив…
Квартира 2 спальнив Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
115 м²
€ 1,250,000
В роскошной охраняемой резиденции с бассейном, расположенной рядом с Вильфраншем - Sur - Mer…
Виллав Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
€ 4,200,000
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
Вилла 5 спаленв Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
573 м²
€ 4,950,000
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
Вилла 10 спаленв Гримо, Франция
Вилла 10 спален
Гримо, Франция
540 м²
€ 3,074,000
В закрытом сообществе, недалеко от пляжей, семейная вилла будет полностью отремонтирована. …
Вилла 5 спаленв Сен-Тропе, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
196 м²
€ 6,800,000
В Сен-Тропе эта провансальская бастида на продажу с садом площадью 8336 м ² предлагает типич…
Пентхаус 2 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
80 м²
€ 2,250,000
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
Вилла 6 спаленв Раматюэль, Франция
Вилла 6 спален
Раматюэль, Франция
290 м²
€ 5,900,000
Откройте для себя этот современный дом, полный очарования, с садом 1400 м ², доступный в Рам…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
152 м²
€ 3,200,000
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
Пентхаус 4 спальнив Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
144 м²
€ 852,000
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
Вилла 6 спаленв Ле-Канне, Франция
Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
570 м²
€ 2,950,000
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
Вилла 4 спальнив Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
200 м²
€ 2,590,000
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
Вилла 6 спаленв Рокфор-ле-Пен, Франция
Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
215 м²
€ 1,390,000
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
92 м²
€ 1,580,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
Квартирав Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
90 м²
€ 3,380,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
Виллав Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
300 м²
€ 7,900,000
В самом сердце Ниццы Мон - Борон, сказочная недвижимость, построенная известным архитектором…
Квартира 5 спаленв Ле-Канне, Франция
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
336 м²
€ 1,850,000
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
Вилла 5 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
382 м²
€ 5,900,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот современный отель, недавно построенный на участке площадью около 30…
Квартира 4 спальнив Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
170 м²
€ 3,150,000
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…

Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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